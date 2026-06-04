UE vrea să reducă consumul de energie la orele de vârf pentru a face față cererii centrelor de date pentru AI. Ce soluție propune

Speranța este că această măsură va determina gospodăriile să își reducă consumul de energie seara. Foto: Getty Images

Comisia Europeană va propune, mai târziu în acest an, o nouă lege pentru accelerarea implementării contoarelor bazate pe inteligență artificială în gospodării, relatează Politico. Este doar una dintre măsurile luate în calcul de UE pentru a reduce consumul de energie la orele de vârf, atât pentru facturi mai mici, cât și pentru a diminua presiunea asupra rețelei electrice.

Legea ar urma să ofere consumatorilor „un control mai mare asupra momentului în care folosesc electricitatea, permițându-le să își mute consumul în orele mai ieftine și să își reducă facturile”.

Speranța este că această măsură va determina gospodăriile să își reducă consumul de energie seara, când cererea este cea mai mare, menținând astfel prețurile mai scăzute și lăsând mai multă energie disponibilă pentru industrie, transport și computerele consumatoare de energie care rulează funcții avansate de inteligență artificială.

Centrele de date pun presiune pe rețeaua electrică a UE

Planul, parte a „Foii de parcurs strategice pentru digitalizare și inteligență artificială în sectorul energetic”, a fost publicat miercuri ca parte a pachetului UE privind suveranitatea tehnologică.

Centrele de date reprezintă deja 2,5% din consumul de energie al UE, se arată în document, iar cererea este așteptată să se dubleze în următorii patru ani. Acest lucru va pune o presiune tot mai mare pe o rețea electrică deja afectată de dificultăți în a susține tranziția către energia curată.

Comisarul pentru energie Dan Jørgensen a prezentat implementarea contoarelor inteligente ca pe unul dintre efectele pozitive ale inteligenței artificiale, afirmând că acestea vor ajuta gospodăriile să economisească bani la facturile de energie.

Oficialul european a precizat că această măsură nu face parte din răspunsul Comisiei la creșterea explozivă a cererii din partea centrelor de date.

UE vrea să reducă consumul de energie la orele de vârf

Totuși, utilizarea mai inteligentă și dinamică a electricității este esențială pentru a valorifica mai bine rețelele existente, într-un moment în care cererea de energie din partea centrelor de date, vehiculelor electrice, pompelor de căldură, electrolizoarelor de hidrogen și cuptoarelor electrice industriale riscă să depășească rapid oferta sigură de energie curată, precum sursele regenerabile și energia nucleară.

Contoarele inteligente pot „contribui la îmbunătățirea utilizării infrastructurii existente a rețelei electrice, inclusiv prin reducerea limitării producției de energie regenerabilă și facilitarea electrificării”, se arată în foaia de parcurs a Comisiei.

Documentul include șapte „acțiuni emblematice”, dintre care legislația privind contoarele inteligente este una.

Comisia a renunțat la un plan anterior de a impune standarde obligatorii de eficiență energetică pentru centrele de date până în 2030. De asemenea, a amânat publicarea unui sistem de etichetare care ar evalua sustenabilitatea centrelor de date, acesta fiind așteptat acum mai târziu în vară.

Alte măsuri din foaia de parcurs includ un acord neobligatoriu între centrele de date, furnizorii de energie și autorități pentru „integrarea sustenabilă a centrelor de date în sistemul energetic”, un nou cadru UE pentru îmbunătățirea „schimbului transfrontalier de date energetice pentru servicii energetice inteligente și antrenarea modelelor AI”, precum și promisiunea de a monitoriza anual progresele.

Programul „Horizon Europe”, fondul UE pentru cercetare și dezvoltare, va oferi de asemenea 75 de milioane de euro pentru dezvoltarea unor strategii de inteligență artificială eficiente energetic.