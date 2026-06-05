Un bărbat a urcat pe vârful Muntele Everest în mai puțin de 10 ore. A doborât un record vechi de 23 de ani

Originar din Massachusetts, tânărul a intrat în istorie pe cel mai înalt vârf din lume, doborând un record vechi. Sursa colaj foto: Instagram/Tyler C. Andrews

Un tânăr din SUA a doborât un record de viteză pe Muntele Everest care rezista de 23 de ani, ajungând pe "acoperișul lumii" în mai puțin de 10 ore. Performanța lui Tyler C. Andrews a fost rezultatul mai multor ani de pregătire și al unor încercări desfășurate pe parcursul a trei sezoane de ascensiune. "Acesta a fost cel mai dificil lucru pe care l-am făcut vreodată, atât din punct de vedere mental, cât și fizic. M-am pregătit pentru asta aproape șase ani", a spus acesta, care, în trecut, a învins cancerul. El a stabilit și un record pe traseul dus-întors, revenind în Tabăra de Bază în 16 ore și 32 de minute, cu aproape două ore mai rapid decât precedentul record.

În vârstă de 36 de ani, alpinistul american a stabilit recordul mondial după ce a escaladat vârful Muntelui Everest în 9 ore, 55 de minute și 43 de secunde, relatează People. Tyler C. Andrews a reușit performanța la doar patru zile după ce condițiile meteorologice și problemele logistice l-au obligat să renunțe la o tentativă anterioară, în apropierea vârfului.

Aproape 1.000 de alpiniști au atins vârful Everestului – cel mai înalt munte de pe planetă, cu o înălțime de 8.849 de metri – în ultimul sezon, dar Tyler C. Andrews va rămâne în istorie ca cel mai rapid alpinist care a urcat Muntele Everest.

Originar din Massachusetts, Andrews a declarat că atingerea vârfului a depins de alinierea tuturor factorilor favorabili, de la condițiile meteorologice până la numărul de alpiniști aflați pe traseu.

"Acesta a fost cel mai dificil lucru pe care l-am făcut vreodată, atât din punct de vedere mental, cât și fizic. M-am pregătit pentru asta aproape șase ani, cu șapte încercări desfășurate pe parcursul a trei sezoane.

Eu nu aveam nicio îndoială că eram în cea mai bună formă fizică a vieții mele datorită pregătirii și îndrumării echipei mele de la Human Power Health. Dar nu este suficient să fii într-o formă excelentă, ai nevoie și de cooperarea muntelui, a vremii și a mulțimii de alpiniști. Totul trebuie să se alinieze", a declarat Tyler C. Andrews într-un comunicat, conform sursei citate.

Tânărul american a precizat că a plecat din Tabăra de Bază Everest la ora 19:11, pe 27 mai, și a ajuns pe vârf la ora 05:06, în dimineața următoare, urmând traseul Creasta de Sud-Est (Southeast Ridge).

Timpul său a depășit precedentul record de 10 ore, 56 de minute și 46 de secunde, stabilit de Lhakpa Gelu Sherpa în 2003, potrivit clasamentului Fastest Known Time. Atât Andrews, cât și Gelu Sherpa au folosit oxigen suplimentar pe durata ascensiunilor lor record.

Performanța a fost ulterior confirmată de Billi Bierling, directorul executiv al Himalayan Database, care a validat timpul de sosire pe vârf al lui Tyler C. Andrews în urma unei analize post-expediție desfășurate la Kathmandu.

Tyler C. Andrews a stabilit, de asemenea, un nou record pentru traseul dus-întors, revenind în Tabăra de Bază în 16 ore și 32 de minute, cu aproape două ore mai rapid decât precedentul record de 18 ore și 30 de minute, conform comunicatului.

La începutul lunii mai, americanul a încercat să escaladeze Everestul în 22 ore și 29 de minute, fără rezerve suplimentare de oxigen.

"M-am antrenat ca atlet de la crosul din liceu la maratonuri, alergare în munți și, știți, Muntele Everest este cumva apogeul carierei mele", a povestit Tyler C. Andrews pentru CBS News.

Andrews și-a construit o carieră de alergător profesionist și alpinist, acumulând peste 100 de recorduri mondiale pe munți, șosele și trasee. Potrivit site-ului său oficial, el este și scriitor publicat, supraviețuitor al cancerului, activist și speaker.