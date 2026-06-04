Declarație bizară a unui magnat grec: "Mai bine plătesc taxă de 200.000 de dolari în Ormuz decât să am această bătaie de cap"

Magnatul grec al transportului maritim Evangelos Marinakis a declarat că ar fi dispus să plătească taxe chiar și de 200.000 de dolari pentru ca navele sale să poată trece prin Strâmtoarea Ormuz. FOTO: Getty Images

Magnatul grec al transportului maritim Evangelos Marinakis a declarat că ar fi dispus să plătească taxe chiar și de 200.000 de dolari pentru ca navele sale să poată trece prin Strâmtoarea Ormuz, dacă acest lucru ar menține deschisă ruta maritimă, scrie Financial Times.

"Chiar dacă ar trebui să plătim o taxă, pentru mine ar fi mult mai bine decât ca strâmtoarea să rămână închisă", a spus Marinakis, unul dintre cei mai mari armatori ai Greciei, la conferința TradeWinds din Atena, desfășurată marți.

Miliardarul, care deține o flotă de 185 de nave și aproximativ 35 de petroliere prin grupul său Capital Maritime, a spus că armatorii plătesc de ani buni costuri suplimentare din cauza tensiunilor din regiune.

Marinakis, proprietarul cluburilor de fotbal Nottingham Forest și Olympiacos, a dat ca exemplu costurile generate de devierea navelor pe ruta Capului Bunei Speranțe, după atacurile rebelilor Houthi asupra vaselor din Marea Roșie.

"Pentru mine, este mai bine să plătesc o taxă de 100.000 sau 200.000 de dolari, în funcție de mărimea încărcăturii sau a navei, decât să avem parte de toate aceste probleme", a spus el. Marinakis a adăugat că "toți acești bani ar putea acoperi pagubele produse până acum".

Declarațiile sale îl diferențiază de alte companii și grupuri din industria transportului maritim, care susțin că libertatea de trecere prin Strâmtoarea Ormuz trebuie menținută, deoarece închiderea acesteia ar crea un precedent periculos pentru alte rute maritime înguste din apele internaționale.

Strâmtoarea este, practic, închisă traficului de când Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a început să tragă asupra navelor care trec prin zonă, ca represalii pentru loviturile americano-israeliene.

În aprilie, Teheranul a anunțat că va percepe navelor taxe de până la 2 milioane de dolari pentru trecerea prin strâmtoare, echivalentul a 1 dolar pe baril în cazul celor mai mari petroliere.

Ulterior, Iranul a înființat Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic, pentru a administra și impune aceste taxe. Entitatea a fost însă sancționată de Statele Unite, așa că armatorii nu știu cu certitudine dacă pot trece sau dacă pot muta navele blocate în zonă după trei luni de război.

Singurele nave care au reușit să tranziteze strâmtoarea au fost cele care au beneficiat de acorduri interguvernamentale cu Iranul pentru trecere în siguranță sau cele care au plătit taxe.

Multe companii și armatori, precum Chevron și compania japoneză Mitsui OSK Lines, au spus că nu vor plăti taxe pentru ca navele lor să treacă prin strâmtoare. Armatorul grec George Prokopiou, ale cărui nave au traversat strâmtoarea de mai multe ori de la izbucnirea războiului, a declarat luni că nimeni nu ar trebui "să impună taxe sau alte poveri, pentru că există multe puncte maritime înguste în lume".

Marinakis, care a listat la bursă în februarie divizia de petroliere a grupului său maritim, în cea mai mare ofertă publică inițială din industrie din ultimele două decenii, a spus că se pregătește pentru situația în care se ajunge la un acord de pace.

Pentru a fi pregătit în cazul redeschiderii Golfului, el a spus că are nave care operează la un discount semnificativ, astfel încât acestea să se afle la doar trei sau patru zile de navigație de strâmtoare și să poată intra imediat ce va fi încheiat un acord.