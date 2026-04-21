„Plătiți în cripto sau nu treceți”. Escrocii profită de blocada din Strâmtoarea Ormuz și cer taxe ilegale în numele Iranului

Blocada Strâmtorii Ormuz și încercările Iranului de a taxa navele pentru tranzit au creat contextul perfect pentru escrocherie. Mai multe companii ale căror nave sunt blocate în Golful Persic au primit mesaje frauduloase prin care li se promitea trecerea în siguranță prin strâmtoare în schimbul unor plăți în criptomonede.

Avertismentul vine de la compania grecească MARISKS, specializată în gestionarea riscurilor maritime. Potrivit MARISKS, cel puțin o navă a căzut deja victimă acestei înșelătorii. Sâmbăta trecută, nava respectivă a încercat să iasă din strâmtoare, dar a fost atacată cu focuri de armă, relatează Reuters.

Persoane necunoscute, pretinzând că sunt autorități iraniene, au trimis mesaje unor companii de transport maritim prin care solicitau plata unei taxe de tranzit în Bitcoin sau în stablecoin-ul Tether (USDT), scrie Moscow Times, care preia Reuters.

„Aceste mesaje sunt frauduloase”, a avertizat compania de risc.

MARISKS a făcut public și textul folosit de escroci: „După prezentarea documentelor și verificarea dreptului de trecere de către serviciile de securitate iraniene, vom stabili suma taxei ce trebuie plătită în criptomonedă (BTC sau USDT). Abia după aceea, nava dumneavoastră va putea trece nestingherită prin strâmtoare la ora stabilită de comun acord”.

Confuzia este alimentată de faptul că, la sfârșitul lunii martie, Iranul a început într-adevăr să perceapă taxe de până la 2 milioane de dolari pentru a permite navelor să treacă. Deși banii nu au fost ceruți tuturor, unele nave care au plătit au reușit să părăsească regiunea aflată în stare de conflict.

La începutul lunii aprilie, Teheranul a oficializat această abordare. După anunțarea unui armistițiu de două săptămâni în conflictul cu SUA, autoritățile iraniene au comunicat că vor permite ieșirea a aproximativ 12 tancuri petroliere pe zi, contra unei taxe de 1 dolar pe baril. Plata a fost solicitată tot în criptomonede, navele având nevoie de permisiunea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.

Situația s-a tensionat din nou după ce Statele Unite au impus o blocadă împotriva navelor iraniene. Deși Teheranul permisese tranzitul liber la sfârșitul săptămânii trecute, strâmtoarea a fost blocată din nou după ce o navă militară americană a reținut un portcontainer iranian.

În prezent, în Golful Persic rămân blocate sute de nave și aproximativ 20.000 de marinari.