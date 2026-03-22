Iranul cere taxe de 2 milioane de dolari navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz, spune un parlamentar de la Teheran

Parlamentarul iranian Alaeddin Boroujerdi a declarat duminică, la televiziunea de stat, că Iranul cere navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz o „taxă de 2 milioane de dolari”, potrivit BBC.

El a spus că în strâmtoare a impus „un nou regim de guvernare” și a adăugat că „războiul are costuri”. În opinia sa, această măsură ar demonstra „autoritatea și dreptul” pe care le au Republica Islamică Iran.

Donald Trump a dat Iranului un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și în caz contrar a amenințat că va distruge centralele energetice iraniene.

Până acum, Iranul a amenințat că va răspunde cu atacuri asupra infrastructurii energetice din Golf care are legătură cu Statelor Unite. În același timp, autoritățile iraniene au afirmat că navele care traversează Strâmtoarea Ormuz și nu au legături cu „inamici” vor putea trece în siguranță, dacă își coordonează trecerea cu Iranul.

Iranienii cu care BBC a păstrat legătura în interiorul țării spun că nu au fost surprinși nici de atacurile din Golf, nici de presiunea exercitată de Iran asupra transportului maritim din zonă. Un bărbat, care încă speră într-o cădere a regimului, a rezumat situația astfel: „Ce altă carte mai au de jucat?”

Pentru Iran, renunțarea la blocada de facto din Strâmtoarea Ormuz ar însemna pierderea principalului său instrument de presiune în acest conflict.

Pe de altă parte, dacă Donald Trump și-ar pune în aplicare amenințarea de a lovi centrale electrice, consecințele pentru Iran ar putea fi devastatoare.

De-a lungul deceniilor, autoritățile iraniene au arătat că sunt dispuse să suporte daune economice majore și suferințe în rândul populației, atât timp cât regimul și „valorile sale revoluționare” supraviețuiesc.

Iranul a rezistat ani la rând sancțiunilor occidentale și a recurs la represiuni dure împotriva propriilor cetățeni, așa cum s-a văzut și la începutul acestui an. Mii de oameni au fost uciși în timpul protestelor izbucnite la nivel național în ianuarie.

Săptămâna aceasta, autoritățile au făcut și primele execuții legate de aceste manifestații, spânzurând trei bărbați acuzați că au ucis ofițeri de poliție. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, cei trei au mărturisit sub tortură și nu au avut parte de un proces echitabil.

Liderii iranieni ar putea miza și pe faptul că Donald Trump blufează. În același timp, ei speră ca presiunea exercitată asupra statelor din Golf să le determine pe acestea să ceară Washingtonului mai multă reținere.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că aceste țări au contactat Iranul pentru a căuta o soluție. Omanul s-a remarcat cel mai mult prin apelurile sale la diplomație.

Pentru statele din Golf, miza este uriașă. Economiile lor depind în mare măsură de energie, iar pentru unele dintre ele și turismul joacă un rol important. Cu toate acestea, ele privesc acum Iranul ca pe o amenințare serioasă la adresa stabilității și modului lor de viață. Felul în care vor alege să reacționeze ar putea influența decisiv evoluția acestui război.