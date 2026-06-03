O profesoară universitară a folosit AI într-un editorial în care își îndemna studenții să gândească singuri

Universitatea a confirmat că Ellis a utilizat AI la redactarea articolului. Foto: Getty Images

O profesoară de la o universitate din Sydney a folosit inteligența artificială pentru a scrie un editorial în care îi îndemna pe studenți „să muncească” și să nu-și „externalizeze gândirea” apelând la scurtături prin utilizarea acestei tehnologii. În urma dezvăluirii, publicația Sydney Morning Herald a eliminat articolul de pe site, considerând situația „inacceptabilă”. Universitatea însă o apără pe profesoară și susține că a folosit AI-ul în „mod adecvat”, iar ideile din articol îi aparțin, relatează The Guardian.

Profesoara Cath Ellis, prorector responsabil cu calitatea și integritatea la Universitatea Western Sydney, a publicat luna trecută un articol de opinie în Sydney Morning Herald ca răspuns la un text semnat de academiciana Kylie Moore-Gilbert.

Moore-Gilbert scrisese că și-a sfătuit fiica vitregă să se gândească de două ori înainte de a se înscrie la universitate, argumentând că studenții își pot externaliza cu ușurință procesul de învățare către inteligența artificială și că ajung să fie „evaluați în funcție de cine formulează cele mai bune prompturi pentru AI”.

Editorial scris cu AI: „Nu vă externalizați gândirea”

Ca răspuns, Ellis a susținut că „problema AI este reală”, însă studenții ar trebui în continuare să urmeze cursurile universitare și să studieze în mod serios.

„Nu căutați scurtături. Nu vă externalizați gândirea, oricât de tentant ar fi. Dacă sistemul este atât de fragil pe cât susțin unii, atunci efortul autentic nu va trece neobservat. El va ieși în evidență”, a scris ea.

Cu toate acestea, atunci când articolul a fost analizat cu ajutorul serviciului de detectare Pangram, rezultatul a indicat că textul fusese generat de inteligența artificială.

Întrebată de The Guardian Australia, universitatea a confirmat că Ellis a utilizat AI la redactarea articolului.

„Pentru a scrie articolul de opinie, profesoara Ellis a încărcat 40.000 de cuvinte din propriile materiale originale într-un model lingvistic Copilot. Modelul a sintetizat vasta sa bază de cunoștințe și a generat sugestii și puncte de plecare.

Acesta a fost fundamentul primelor versiuni ale textului, reflectând propriile idei, opinii și raționamente ale profesoarei Ellis, construite de-a lungul a peste un deceniu de activitate dedicată, în calitate de lider internațional în acest domeniu”, a declarat un purtător de cuvânt.

Potrivit universității, utilizarea unui model lingvistic pentru a valorifica propria expertiză și experiență reprezintă „o utilizare sofisticată și adecvată” a inteligenței artificiale generative.

„Programe precum Pangram pot detecta folosirea AI, însă nu pot stabili dacă utilizarea a fost adecvată sau inadecvată. Universitatea consideră că, în acest caz, utilizarea AI a fost adecvată”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Articolul de opinie, scos de pe site-ul Sydney Morning Herald

Până miercuri dimineață, articolul de opinie al lui Ellis nu menționa că fusese utilizată inteligența artificială generativă în procesul de redactare.

Politica editorială a companiei Nine, proprietara publicației Sydney Morning Herald, permite folosirea AI pentru documentare preliminară și generarea de idei, însă stipulează clar că „inteligența artificială nu va fi utilizată pentru redactarea articolelor destinate publicării”.

Aceeași politică prevede că orice material generat de AI care este publicat trebuie etichetat în mod explicit, deși utilizarea unor instrumente AI de asistență nu necesită în mod obligatoriu o declarație publică.

Compania Nine nu a răspuns solicitărilor pentru un punct de vedere ale The Guardian Australia. Totuși, într-un articol publicat miercuri, redactorul-șef al Sydney Morning Herald, Jordan Baker, a afirmat că textul nu respecta standardele editoriale ale publicației și a fost retras.

„Herald nu a fost informat despre utilizarea inteligenței artificiale la realizarea articolului, nici de către autoare, nici de către Universitatea Western Sydney. Este evident că această situație este inacceptabilă și investigăm în continuare cazul”, a declarat Baker.

Pe măsură ce instrumentele de inteligență artificială generativă devin tot mai integrate în mediul profesional la nivel global, cazurile în care instituții media publică materiale realizate cu ajutorul AI fără a dezvălui acest lucru devin din ce în ce mai frecvente.

Publicația Crikey a retras în martie o serie de articole semnate de un colaborator după ce s-a aflat că acesta folosise AI pentru revizuirea și corectarea textelor.

Tot în martie, un jurnalist freelancer a recunoscut că a utilizat inteligența artificială pentru redactarea unei recenzii de carte care reproducea elemente dintr-o recenzie publicată anterior de The Guardian, determinând New York Times să înceteze colaborarea cu el.

În ultimele săptămâni, mai mulți vorbitori care au lăudat inteligența artificială în discursurile susținute la ceremoniile de absolvire universitare au fost huiduiți de studenți. Reacțiile au venit pe fondul temerilor că perspectivele lor profesionale se vor diminua pe măsură ce companiile înlocuiesc posturile destinate absolvenților cu sisteme bazate pe AI.