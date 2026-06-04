Germania refuză cererea Bruxelles-ului și păstrează suspendarea Spațiului Schengen

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Germania respinge solicitarea UE de a renunța la controalele la frontierele interne, susținând că acestea rămân „necesare” și „funcționează” – în timp ce Comisia Europeană cere ridicarea lor treptată, invocând reformele recente din politica de migrație a blocului, scrie Euronews.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a respins solicitarea Comisiei Europene de a elimina controalele la frontierele interne ale Germaniei, susținând că acestea rămân „necesare”.

Declarațiile au fost făcute joi, la Luxemburg, în marja reuniunii miniștrilor de interne ai UE dedicată pactului recent adoptat privind migrația. Dobrindt a afirmat că verificările la frontieră „funcționează”.

„Numărul semnificativ de returnări, migrația ilegală, destructurarea rețelelor de traficanți – toate acestea arată cât de eficiente sunt aceste controale la frontieră și de aceea dorim să le continuăm”, a declarat el în fața jurnaliștilor. „Suntem întotdeauna flexibili, mereu deschiși la dialog, mereu adaptabili. Dar da, dorim să dezvoltăm în continuare controalele la frontieră și vom avea în continuare nevoie de ele”.

Comisia Europeană consideră că verificările la frontierele interne nu mai sunt justificate, invocând reformele ample din politica de migrație a blocului comunitar – printre care adoptarea, la începutul acestei săptămâni, a unor planuri de accelerare a deportărilor și încheierea unor acorduri controversate pentru construirea de centre de detenție în afara UE.

Zece state membre mențin în prezent controale la frontierele interne, șapte dintre ele pe motiv de migrație.

Comisia a solicitat Austriei, Danemarcei, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei, Sloveniei și Suediei să ridice treptat aceste controale.

O solicitare similară a fost adresată și Norvegiei, care nu este membră UE. Polonia este al zecelea stat cu astfel de controale în vigoare, însă nu a primit o solicitare de relaxare a acestora.

Deși au fost concepute ca măsuri temporare, în unele țări controalele sunt în vigoare de ani de zile.

Dobrindt a cerut și întărirea semnificativă a protecției la frontierele externe ale UE.

„Schimbarea de direcție în materie de migrație funcționează în Germania și funcționează și la nivel european, iar noi suntem hotărâți să continuăm consecvent pe acest drum împreună cu țările vecine și partenere”, a adăugat el.

O poziție diferită a exprimat comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner: „Cifrele scad. Suntem pe drumul cel bun. Reformele au fost adoptate. Frontierele externe sunt mai bine protejate. Regulamentul privind returnările a fost aprobat. Este momentul potrivit pentru a elimina treptat aceste controale la frontieră”.

Politică de migrație tot mai dură

Luni, statele membre ale UE și Parlamentul European au convenit asupra unei legi controversate menite să accelereze returnarea migranților fără drept de ședere legală în Europa – cel mai semnificativ viraj în politica de migrație a blocului din ultimele decenii.

Factorii de decizie spun că acest Regulament privind returnările este esențial pentru accelerarea expulzărilor și reprezintă piatra de temelie a politicii UE împotriva migrației ilegale.

Elementul central al legii este o prevedere care permite statelor membre să înființeze centre de deportare în afara UE – cunoscute drept „huburi de returnare” – în baza unor acorduri cu țări terțe. Aceste huburi pot funcționa fie ca locuri de tranzit, fie ca locuri în care persoana urmează să rămână, reprezentând o schimbare majoră față de regulile actuale.

Potrivit datelor oficiale, doar 29% dintre migranții fără drept de ședere legală în Europa părăsesc efectiv teritoriul UE.