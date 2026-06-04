Ilie Bolojan a anunțat că şi-a strâns toate lucrurile din biroul de la Guvern. "Mai am dosarele curente"

Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României. Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat joi seara, într-un interviu la Euronews România, că şi-a strâns toate lucrurile din biroul într-o jumătate de oră, iar singurele documente pe care le mai are de luat sunt câteva dosare la care lucrează în prezent. Pe de altă parte, el a subliniat că este pregătit să își prelungească mandatul de prim-ministru interimar dacă negocierile pentru formarea noului guvern se prelungesc și spune că va asigura funcționarea Executivului indiferent de planurile personale.

Preşedintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat premier pe Eugen Tomac, europarlamentar și actual consilier prezidențial. Nominalizarea şefului statului vine la aproape o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan.

"(...). Vom vedea cum vor evolua lucrurile în perioada următoare. Oricum, la modul real, v-am spus: România are nevoie în perioada viitoare, cât mai repede posibil, de un guvern. Eu, personal, mi-am strâns toate lucrurile într-o jumătate de oră... mai am dosarele curente, la care lucrez, le pot ridica. Deci, nu e o problemă tema asta", a dezvăluit premierul interimar al României în cadrul interviului.

Întrebat dacă ar prefera să rămână cu un interimat mai mare, Ilie Bolojan a spus: "Nu aş încuraja o astfel de măsură, pentru că atunci când eşti în guvernare, trebuie să livrezi maximum posibil în condiţiile date".

"Un Guvern care este în situaţia celui pe care eu îl reprezint astăzi nu are această posibilitate din cauza prevederilor legale. Şi, sigur, a trecerii moţiunii de cenzură. Şi e mai important decât o persoană sau alta ca România să meargă înainate.

Dar v-am spus: să nu repetăm greşelile pe care le-am făcut, în care toată lumea era, formal, într-o cooperativă la guvernare, dar era doar o guvernare pentru funcţii şi pentru stabilitate, care nu făcea reforme, care n-a rezolvat problemele din PNRR, care nu a luat nimic din ce suna prost şi v-am spus: dacă tot asta continuăm, în 2028, nota de plată va fi maximă, pentru că, pe bună dreptate, românii vor căuta alte soluţii decât cele care s-au perindat până acum la guvernare".

Întrebat despre planurile de concendiu:

"Spuneţi că v-aţi strâns deja lucrurile, dar, dacă se prelungeşte situaţia şi poate se prelungeşte chiar cu un scop: şi anume să se caute până la urmă acele breşe în care să cedeze – poate cineva din PNL, poate cineva din USR ş.a.m.d., s-ar putea să mai staţi. V-aţi făcut planuri de concediu pentru vara asta?. Aţi luat în calcul varianta că veţi fi nevoit să mai rămâneţi?".

Ilie Bolojan, premierul interimar al României: "Cu siguranţă că pot apărea astfel de situaţii. Într-o astfel de situaţie voi asigura, aşa cum am făcut şi până acum, funcţionarea, în condiţii cât mai bune a acestui Guvern, indiferent dacă ai planuri de vacanţă sau nu".