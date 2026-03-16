Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Şoferii vor primi amenzile pentru viteză prin poștă în câteva zile

Statisticile arată că în Timișoara sunt înregistrate lunar 20 de mii de treceri pe roșu la semafor.

Timișoara a devenit primul oraș din România cu radare fixe integrate în Sistemul e-Sigur. Șoferii prinși depășind viteza vor primi amenzile prin poștă. Testele încep chiar de astăzi, urmând ca în câteva zile să fie emise și primele sancțiuni, potrivit Digi24. Datele oficiale arată că numai în Timișoara se înregistrează lunar 20.000 de treceri pe roșu la semafor. "Avem un fenomen generalizat de indisciplină în trafic", a declarat viceprimarul orașului Timişoara, Ruben Lațcău.

Imaginile cu șoferi care depășesc viteza legală pe străzile din Timișoara sunt frecvente. Autoritățile dispun de sute de camere de supraveghere și radare care înregistrează abaterile, însă până acum nu au putut trimite amenzi, întrucât echipamentele nu erau compatibile cu sistemul MAI.

Lucrurile s-au schimbat însă, pentru că, recent, au fost achiziţionate două radare noi compatibile cu sistemul informatic al Poliției Române. Şi, conform oficialilor, în următoarele zile, acestea intră în etapa de verificare metrologică. După această etapă, vor intra automat în sistemul MAI e-sigur, iar șoferii care depășesc viteza vor primi amenda acasă, în plic.

Radarele sunt montate în două intersecții din oraș, conform sursei citate.

"Treceau băieții de sărea praful de pe mașini. Sunt obișnuit să circul legal, că îmi plac banii să rămână la mine, nu la alții", a declarat un șofer din Timișoara.

"Avem un fenomen generalizat de indisciplină în trafic, în primul rând din cauza faptului că nu există măsuri punitive și de control asupra indisciplinei în trafic", a subliniat viceprimarul orașului Timișoara, Ruben Lațcău.

După ce noile radare vor fi puse în funcțiune, autoritățile intenționează să extindă sistemul la toate intersecțiile aglomerate.