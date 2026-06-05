Vânătorii de extratereștri au reguli noi. Cum vor fi anunțați oamenii din toată lumea dacă găsim viață inteligentă în univers

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Vânătorii de extratereștri au publicat noi ghiduri privind modul în care ar trebui gestionate potențialele semnale de la forme de viață inteligentă din afara Pământului, în speranța de a evita panică, dezinformare și confuzie în cazul în care acestea ar fi detectate, scrie The Guardian.

Deși imaginea micilor oameni verzi aparține demult trecutului, posibilitatea existenței unor civilizații inteligente în altă parte a universului rămâne un subiect luat în serios de astronomi.

Experții speră că noile recomandări vor preveni anunțurile premature și vor oferi un cadru clar pentru confirmarea și comunicarea unor astfel de descoperiri.

„Sperăm să evităm situația în care cercetătorii strigă «extratereștri!» înainte de vreme, dar vrem totodată ca publicul să știe că dorim să fim cât mai transparenți și deschiși”, a declarat profesorul Michael Garrett, directorul Centrului de Astrofizică Jodrell Bank și președintele comitetului pentru căutarea inteligenței extraterestre (SETI) din cadrul Academiei Internaționale de Astronautică.

Deși unii rămân sceptici că viața extraterestră va fi vreodată detectată, Garrett consideră că, dat fiind numărul mare de experți care analizează cantități uriașe de date astronomice, descoperirea unui semnal detectabil este doar o chestiune de timp.

„Nu știu dacă se va întâmpla anul acesta, anul viitor, în deceniul următor sau în secolul următor”, a spus el. „Dar, până la urmă, cineva va găsi ceva – probabil cineva care nu caută extratereștri, ci studiază discuri protoplanetare sau altceva – și de aceea aceste ghiduri sunt gândite tocmai pentru acea persoană sau acel grup de oameni de știință care se trezesc brusc în fața unei descoperiri uriașe și se întreabă: ce înseamnă asta și care sunt implicațiile?”

Noile protocoale actualizează ghidurile publicate în 2010 și stabilesc, printre altele, cum ar trebui cercetătorii să abordeze verificarea potențialelor dovezi ale existenței unor ființe extraterestre inteligente, cum să facă anunțuri și cum să gestioneze și să stocheze datele.

Garrett subliniază că rețelele sociale au explodat în ultimii 15 ani, astfel că zvonurile despre un semnal neașteptat s-ar putea răspândi rapid și scăpa de sub control.

„În 2010 părea un lucru minunat, iar acum ne dăm seama că trebuie să fii destul de precaut cu rețelele sociale. Trebuie să încerci să controlezi narațiunea legată de orice descoperire, astfel încât aceasta să nu fie distorsionată cumva”, a spus Garrett.

Transparența rămâne însă esențială, a adăugat el.

„Știm că oamenii cred că aceste lucruri le sunt ascunse, că sunt secrete guvernamentale și tot așa. Dar nu cred că este adevărat. Cel puțin în grupul nostru de cercetători SETI, vrem să demonstrăm că suntem deschiși și transparenți, dar vrem și să procedăm cu grijă și să verificăm lucrurile înainte de a trage alarme false”, a explicat Garrett.

Protocoalele subliniază că cercetătorii trebuie să depună toate eforturile pentru a autentifica și confirma semnalele detectate, că rapoartele de verificare ar trebui supuse evaluării colegiale și că datele de verificare ar trebui puse la dispoziția publicului.

De asemenea, instituțiile sunt sfătuite să comunice activ cu presa, rețelele sociale și alte canale de informare, iar răspunsurile să fie prompte, corecte și oneste.

Protocoalele recunosc însă și că cercetătorii individuali au dreptul să refuze astfel de interacțiuni, instituțiile fiind îndemnate să ia măsuri pentru protejarea oamenilor de știință.

„Nu cred că cineva s-a gândit cu adevărat la siguranța personală a oamenilor de știință în 2010, dar bănuiesc că acum este o problemă mai serioasă, pentru că este destul de ușor să afli unde lucrează și unde locuiesc oamenii”, mai explică Garrett.

Deși ghidurile nu sunt obligatorii, Garrett spune că ele contează – nu în ultimul rând pentru că au mai existat semnale tentante, dar și mistificări flagrante.

„Există încă un zâmbet condescendent dacă spui că îți petreci timpul căutând civilizații extraterestre, chiar și printre colegii tăi astronomi”, a recunoscut Garrett. „De aceea, vrem să ne asigurăm că tratăm lucrurile cât mai serios și în mod corespunzător, reducând astfel numărul acestor afirmații false despre detectarea a ceva. Considerăm că acest lucru este deosebit de important pentru credibilitatea activității noastre”.

Noile protocoale apar în același timp cu lansarea noului film al lui Steven Spielberg, Disclosure Day, care abordează tocmai întrebarea dacă, cum și când ar trebui locuitorii Pământului să afle că există extratereștri.

Deși ghidurile încurajează transparența în recunoașterea primirii unor semnale extraterestre, ele reiterează că niciun răspuns nu ar trebui trimis fără o dezbatere internațională prealabilă, prin ONU și alte organisme.

„Dacă va exista un răspuns, acesta trebuie să fie unul colectiv, care să reprezinte întreaga planetă, nu doar o anumită țară sau o anumită cultură”, a spus Garrett.

Cât de îngrijorați ar trebui să fie oamenii în fața unui eventual semnal depinde, în parte, de sursa acestuia. Un semnal venit de la câteva mii de ani-lumină distanță ar putea fi reconfortant, spune Garrett, deoarece ar proveni probabil de la o civilizație inteligentă mai veche, care a reușit să supraviețuiască și să se dezvolte tehnologic timp de cel puțin câteva mii de ani.

„Dar dacă am detecta ceva aflat chiar în afara sistemului solar, de exemplu, asta ar fi probabil destul de înfricoșător”, a adăugat el.

Profesorul Chris Lintott de la Universitatea Oxford, care nu a participat la elaborarea documentului, dar a comentat versiuni anterioare ale acestuia, a salutat accentul pus pe transparență.

„În practică, știrile despre orice semnal potențial vor fi aproape sigur publice cu mult înainte să putem fi siguri ce reprezintă – necesitatea de a implica observatoare din întreaga lume pentru a urmări orice semnal înseamnă că foarte rapid sute, dacă nu mii de oameni ar fi implicați în orice căutare, iar în aceste condiții, a păstra ceva secret ar fi foarte dificil, dacă nu imposibil”, a declarat Lintott.

„Sper că aceste noi ghiduri îi vor încuraja pe cei care fac cercetare SETI – ca în orice știință – să-și desfășoare activitatea în mod public și să îi invite pe cât mai mulți oameni în aventura căutării vieții în univers”, a adăugat acesta.