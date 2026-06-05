49 de oameni au murit de sete după ce autocarul lor s-a stricat în Sahara. Un al doilea autocar a fost găsit întâmplător după tragedie

Doar două persoane au supraviețuit, reușind să traverseze deșertul până la Assamaka, unde au alertat autoritățile. Fto: Getty Images

Cel puțin 49 de persoane au murit de sete într-o zonă izolată a deșertului Sahara, în nordul Nigerului, după ce camionul cu care călătoreau s-a defectat, potrivit BBC. Doi oameni au reușit să traverseze deșertul și au cerut ajutor, însă echipele de salvare nu au mai putut face nimic pentru grupul lor. Totuși, au descoperit, întâmplător, un al doilea autocar defectat cu 60 de pasageri epuizați la bord. Aceștia erau de trei zile în deșert.

Călătorii se întorceau din Mali, unde au participat la o sărbătoare musulmană. Pe drumul de întoarcere însă autocarul s-a stricat și în scurt timp oamenii au rămas fără apă. Grupul a fost blocat la peste 80 de kilometri vest de Assamaka, un important punct de trecere a frontierei dintre Niger și Algeria.

„Călătorii s-au trezit prinși în inima unui mediu ostil, unde temperaturile extreme și lipsa punctelor de aprovizionare fac supraviețuirea extrem de dificilă”, se arată într-un comunicat al guvernatorului regiunii Agadez.

Doar două persoane au supraviețuit, reușind să traverseze deșertul până la Assamaka, unde au alertat autoritățile.

Potrivit comunicatului guvernatorului, camionul plecase din localitatea maliană Telhandek, însă s-a abătut de la traseul stabilit. Timp de mai multe zile, șoferul și pasagerii au încercat în repetate rânduri să repare vehiculul.

„Lipsiți de apă și incapabili să repare vehiculul, în ciuda eforturilor depuse de șofer, ajutorul său și pasagerii, călătorii s-au trezit prinși în inima unui mediu ostil. Zeci de trupuri neînsuflețite au fost găsite sub camionul imobilizat și în împrejurimile acestuia”, se mai arată în comunicat.

Victimele au fost înmormântate în gropi comune de echipa de salvare trimisă în zonă de autoritățile locale.

În timp ce se întorcea de la locul tragediei, echipa de salvare a descoperit un alt camion defect, care transporta peste 60 de persoane și care rămăsese blocat timp de trei zile din cauza unei defecțiuni la baterie.

Guvernatorul a precizat într-un comunicat ulterior că vehiculul plecase din localitatea maliană Harouba, situată la peste 300 de kilometri de granița cu Nigerul.

Echipa de salvare, din care făceau parte și militari nigerieni, a distribuit apă „călătorilor epuizați și aflați în dificultate” și a ajutat la repararea camionului, permițându-le să își continue călătoria în siguranță.

Deșertul din Niger rămâne un important coridor de tranzit pentru migranții din întreaga Africă de Vest care încearcă să ajungă în Europa, în ciuda riscurilor asociate acestei călătorii extrem de periculoase.

Guvernatorul a declarat că tragedia evidențiază „vulnerabilitatea tinerilor implicați în migrație și în activități economice transfrontaliere, care sunt adesea nevoiți să traverseze zone instabile pentru a supraviețui sau pentru a căuta condiții de viață mai bune”.