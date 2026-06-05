Furtunile au lăsat oamenii din Prahova fără apă la robinet: Sunt probleme în alimentare în mai multe localități

Probleme în alimentarea cu apă în judeţul Prahova din cauza ploilor torențiale. Foto: Getty Images

Ploile abundente din ultimele zile au creat probleme în alimentarea cu apă în mai multe zone din județul Prahova. În municipiul Câmpina, presiunea apei a scăzut din cauza turbidității ridicate, iar în alte localități furnizarea apei a fost oprită complet din cauza colmatării captărilor.

Potrivit operatorului de apă Hidro Prahova S.A., începând cu 4 iunie, la Stația de Tratare a Apei Câmpina s-au înregistrat valori ridicate ale turbidității, pe fondul precipitațiilor abundente din ultima perioadă.

„Pentru menţinerea funcţionării sistemului în condiţii de siguranţă şi asigurarea calităţii apei distribuite, a fost necesară reducerea presiunii în reţeaua de distribuţie, măsură care se menţine şi în cursul zilei de 05 iunie 2026, până la stabilizarea situaţiei şi revenirea parametrilor de calitate la valorile normale. Pot apărea dificultăţi în alimentarea cu apă, în special în zonele situate la cote înalte sau la capetele reţelei de distribuţie”, a transmis compania.

Probleme similare sunt și în alte localități din județ, unde alimentarea cu apă a fost întreruptă.

În orașul Slănic, precum și în comuna Izvoarele și satul Schiulești, furnizarea apei a fost oprită din cauza colmatării captărilor Crasna și Ștefești.

„Din cauza precipitaţiilor continue, a fost colmatată şi captarea Ştefeşti. În aceste condiţii, pe lângă captarea Crasna, este afectată alimentarea cu apă potabilă din zonă. În aceste condiţii, furnizarea apei potabile este întreruptă până la remedierea situaţiei, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice, neputând fi estimat în acest moment un termen de reluare a serviciului. Vor fi afectaţi abonaţii care locuiesc în oraşul Slănic, precum şi în localităţile Izvoarele şi Schiuleşti”, a precizat Hidro Prahova.