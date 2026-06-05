Ucraina a atacat cu drone navale cinci nave comerciale în Marea Azov: 5 marinari azeri au fost uciși

<1 minut de citit Publicat la 23:00 05 Iun 2026 Modificat la 23:23 05 Iun 2026

Drone navale ucrainene, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Ucraina a anunțat vineri că a atacat cinci nave care transportau „încărcătură ilegală” în Marea Azov și în largul coastelor ucrainene, aflate în prezent sub ocupație rusă, informează BBC.

Ministerul de Externe al Azerbaidjanului a confirmat moartea a cinci cetățeni azeri în atacurile asupra a două nave în Marea Azov. Instituția nu a precizat cine s-a aflat în spatele acestor atacuri și a precizat că navele nu aparțineau Azerbaidjanului.

Navele au fost atacate de drone navale. Comandantul ucrainean al forțelor de drone, Robert Brovdi, a spus că navele lovite „furau” cereale ucrainene și transportau, în același timp, combustibili și încărcătură cu destinație militară.

Brovdi a precizat că cele cinci nae au fost lovite în cursul nopții de joi spre vineri în apropiere de porturile Mariupol, Berdiansk și în largul coastelor „teritoriilor ucrainene temporar ocupate” de Rusia.

Robert Brovdi a adăugat că numele a cinci nave - cargoboturi și tancuri petroliere - au fost șterse, iar radarele acestora au fost oprite, „cu scopul de a fura în liniște cerealele ucrainene” și de a „transporta încărcături militare și combustibili”.





