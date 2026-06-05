Furnizarea gazelor a fost reluată în blocul din Galaţi, afectat de explozia unei drone ruseşti. 6 apartamente sunt încă deconectate

Drona prăbuşită pe 29 mai, la Galaţi, este Geran-2, de provenienţă rusească. Sursa colaj foto: Hepta

Gazele naturale au fost repornite în aproape toate apartamentele blocului din Galați afectat de explozia unei drone ruseşti, a anunţat Prefectura Galați, vineri seara, la o săptămână de la incidentul în care două persoane au fost rănite – o femeie şi fiul ei, în vârstă de 14 ani. Potrivit autorităţilor, șase locuințe așteaptă reluarea alimentării. "După o perioadă dificilă, în care siguranța locatarilor a fost prioritatea principală, mă bucur că majoritatea familiilor își pot relua activitățile cotidiene în condiții normale. Reluarea furnizării gazelor naturale reprezintă un pas important în procesul de revenire la normalitate pentru familiile afectate de acest incident", a declarat George Toderașc, prefectul județului Galați.

Prefectura Galați a transmis în această seară că, după finalizarea controalelor tehnice și a lucrărilor efectuate de echipele de intervenție, furnizarea gazelor naturale a fost restabilită în cea mai mare parte a blocului. În prezent, doar șase dintre cele 40 de apartamente nu beneficiază încă de alimentare. Armata a publicat duminică raportul despre drona rusă care a lovit blocul din Galați: Geran-2 cu sistem KOMETA avea 30 kg de explozibil.

"A fost reluată furnizarea gazelor naturale în blocul din municipiul Galați afectat de incidentul provocat de prăbușirea unei drone. În urma verificărilor tehnice și a intervențiilor desfășurate de echipe specializate, alimentarea cu gaze naturale a fost repusă în funcțiune pentru majoritatea apartamentelor din imobil.

Potrivit informațiilor transmise, doar 6 dintre cele 40 de apartamente nu au fost încă realimentate", s-a transmis într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a instituţiei.

Dintre cele șase apartamente rămase fără gaze, unul aparține unui locatar care a ales să nu fie reconectat deocamdată, în timp ce un altul este locuința afectată direct de explozie. În alte două cazuri sunt necesare lucrări pentru remedierea unor neconformități, iar proprietarii ultimelor două apartamente nu se află în prezent în România.

"Dintre acestea, un apartament aparține unei persoane care nu a dorit reluarea furnizării în acest moment reluarea, deși instalația a fost verificată și este conformă. Un alt apartament este cel afectat direct de explozia produsă în urma incidentului. În cazul a două apartamente au fost identificate neconformități care necesită remediere înainte de reluarea alimentării, iar proprietarii celorlalte două apartamente nu se află în prezent în țară.

Prefectul județului Galați, domnul George Toderașc, a menținut constant legătura cu reprezentanții societății responsabile de evaluarea și punerea în siguranță a instalațiilor de gaze naturale pentru ca reluarea alimentării să se realizeze în condiții de maximă siguranță pentru locatari", au mai precizat oficialii în postare.

Pe parcursul intervențiilor, prefectul George Toderașc a menținut o comunicare permanentă cu operatorul care a efectuat verificările tehnice și lucrările de punere în siguranță a instalațiilor, a transmis Prefectura Galați.

"După o perioadă dificilă, în care siguranța locatarilor a fost prioritatea principală, mă bucur că majoritatea familiilor își pot relua activitățile cotidiene în condiții normale. Reluarea furnizării gazelor naturale reprezintă un pas important în procesul de revenire la normalitate pentru familiile afectate de acest incident. Transmit mulțumiri tuturor echipelor de intervenție, specialiștilor și personalului tehnic care au acționat cu profesionalism și responsabilitate pentru verificarea instalațiilor, identificarea eventualelor probleme și implementarea măsurilor necesare pentru punerea în siguranță a întregului imobil.

Efortul lor susținut a făcut posibilă reluarea alimentării cu gaze în condiții de maximă securitate. Vom continua să monitorizăm situația și să colaborăm cu toate instituțiile implicate până la remedierea tuturor aspectelor rămase și la soluționarea fiecărei situații individuale, astfel încât toți locatarii să beneficieze de condiții sigure și normale de locuire", a declarat George Toderașc, prefectul județului Galați.