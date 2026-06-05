Județul în care fermierii anunță că dau gratis varza de pe câmp cui vrea s-o recolteze. Care este motivul

Varză pe câmp. Legumicultorii din Olt se plâng de prețul scăzut și spun că-și toacă producția, afectată de ploi și de căldură. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Mulți legumicultori au decis să doneze varza celor dispuși s-o recolteze de pe câmp, să o dea la animale sau să o toace pe teren cu utilajele, declară Ion Păunel, președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, cauza este supraproducția, care face ca prețul de vânzare de la poarta fermei să ajungă sub prețul de producție.

"Varza timpurie ori te pricopsește, ori te nenorocește. Se pare ca asta e situația de acum cu varza timpurie, în câmp. Este 50 de bani kilogramul, adică nu rentează. Săptămâna trecută, cineva din Olt a postat pe Facebook că donează 10 tone de varză, dar să vină cineva să o recolteze, dacă se vinde la 50 de bani - 70 de bani kilogramul, de acasă (la poarta fermei, n.r.)

În piață e 1,50 - 2 lei kilogramul. Cine a mizat pe varza timpurie în câmp, anul ăsta, nu a mizat bine.

A scăzut și puterea de cumpărare a românilor, dar nici chiar așa. Roșia încă e 7-8 lei, 9 lei sau10 lei kilogramul, castravetele am înțeles că a rămas la 1,50 lei pe kilogram (la poarta fermei), dar la varză a fost nenorocire", a adăugat el.

Reprezentant sindical al producătorilor: Varza timpurie a fost afectată de ploile din ultima perioadă

El a explicat că varza timpurie este un produs sensibil la condițiile meteo și a fost afectată de ploile din ultimele zile.

"A fost și vremea asta ploioasă. Varza timpurie e cea mai sensibilă la ploi și dacă a ajuns la maturitate, crapă. Oricum, în două săptămâni se cam termină (...)

Varza timpurie, la început, a avut un preț bun. Până acum două săptămâni a fost 2 lei, 2,50 lei, 3 lei (de acasă). Cam de 10 zile a început să scade prețul și acum e de 50 de bani pe kilogram. Dar s-a mai întâmplat (în alți ani n.r.) să ajungă la 50 de bani și s-a băgat sub brazdă. E supraproducție și cererea e mai mică decât oferta", a punctat Păunel.

Potrivit acestuia, prețul scăzut nu e determinat de concurența produselor din import în cazul verzei, pentru că în această perioadă marfa de pe piață provine din România.

Tudor Neagu, un producător din comuna Cilieni, una dintre localitățile cu cele mai mari suprafețe cu varză timpurie din județul Olt, a explicat vineri, pentru Agerpres, că supraproducția a fost determinată și condițiile meteo din primăvară.

Astfel, vremea rece a întârziat plantarea treptată, majoritatea producătorilor fiind nevoiți să planteze în același timp.

Legumicultor din Olt: Am plantat de 75 de mii și am scos 80 de mii. Am tocat restul

"S-a plantat cam toată varza odată din cauza timpului și s-a ajuns la supraproducție, de două săptămâni. Toată lumea a recoltat în același timp, iar piața nu a putut absorbi. De două săptămâni varza are un preț de 0,50 de bani pe kilogram, en gros. E bătaie de joc.

Cantitatea a fost foarte mare, majoritatea oamenilor au tocat-o, a început să se strice, e și foarte perisabilă.

De la ploi, a plouat, a dat căldura pe ea și nu mai rezistă, crapă, se strică la cotor. Avem destule cămine de bătrâni, case de copii, care nu-și dau interesul. Puteau să vină, să o ia mai mult degeaba, dar nu-și dă nimeni interesul", a s-a plâns legumicultorul din Cilieni.

Producătorul a precizat că a cultivat varză timpurie pe o suprafață de 2,5 hectare, iar în Cilieni circa 70 din legumicultori au plantat tot varză timpurie, suprafața totală fiind de circa 100 de hectare.

"Eu am avut plantate 75 de mii de fire de varză, pe o suprafață de 2,4 hectare, cu investiție de 70 de mii de lei. Am recoltat varza și am scos 80 de mii de lei. Am reușit să recuperăm investiția. Restul, am tocat tot ce a rămas. S-a vândut foarte greu și tot a mai rămas, s-a stricat și am tocat", a explicat el.

Varza timpurie asigură producții rapide primăvara

Potrivit specialiștilor, cultivarea verzei timpurii în câmp asigură producții rapide la final de primăvară.

Se realizează prin răsaduri, plantate la final de martie - aprilie, când solul ajunge la 8 grade Celsius.

Se folosesc de obicei hibrizi cu vegetație scurtă, astfel încât recoltarea poate să înceapă aproximativ la jumătatea lunii mai.

Deși are o dezvoltare rapidă spre final, cultura de varză timpurie este destul de pretențioasă la început, necesitând udări regulate și prășire pentru combaterea buruienilor.