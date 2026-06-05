Cum a ajuns o „sectă” pro-rusă, care susține că extratereștii trăiesc printre noi, să organizeze un eveniment în Parlamentul European

4 minute de citit Publicat la 23:45 05 Iun 2026 Modificat la 23:52 05 Iun 2026

Evenimentul organizat de Centrul Global de Cercetare AllatRa a avut loc în luna februarie. Foto: Getty Images

Un grup acuzat că are simpatii pro-ruse, promovează pseudoștiința și teorii ale conspirației despre extratereștri, a primit aprobarea pentru a organiza un eveniment în Parlamentul European de la Bruxelles despre pericolele nanoplasticelor. Trei eurodeputați au reclamat prezența acestei organizații în forul european, însă chestorii au transmis că nu există „motive suficiente pentru a deschide o investigație”, relatează Politico.

Evenimentul organizat de Centrul Global de Cercetare AllatRa a avut loc în luna februarie în Parlamentul European. Conferința a fost co-organizată de eurodeputatul ceh de extremă dreapta Ondřej Knotek, din grupul Patrioților.

AllatRa se descrie ca fiind un „think tank internațional de cercetare axat pe riscuri planetare, provocări de mediu sistemice și drepturi și libertăți ale omului”.

Însă, există voci care denunță această organizație drept una pro-rusă și conspiraționistă.

Centrul Global de Cercetare este legat de mișcarea religioasă AllatRa, fondată în Ucraina și aflată acum în Statele Unite. Serviciile de securitate ale Ucrainei au acuzat organizația că „justifică agresiunea armată a Rusiei” și că „promovează public narațiunile Kremlinului… sub pretextul activității misionare”.

Grupul crede că lumea se va sfârși în 2036

De asemenea, textele fondatoare ale AllatRa susțin că ființe extraterestre au influențat de mult timp viața umană.

Publicația Novaya Gazeta Europa a relatat că grupul susține că toate popoarele slave „se vor uni în viitor, în principal datorită unui salvator magic, un om a cărui descriere seamănă cu Vladimir Putin”.

Investigația VSquare a scris că grupul, precum și ramura sa, Creative Society, neagă că activitatea umană este cauza principală a încălzirii globale și afirmă, de asemenea, că lumea se va sfârși în 2036.

Co-fondatorul AllatRa, Igor Danilov, chiropractician ucrainean, este anchetat de poliție în țara sa sub suspiciunea de „înaltă trădare, participare la o organizație criminală și subminarea securității naționale”.

Danilov nu a răspuns solicitării pentru un punct de vedere, însă AllatRa a declarat că „respinge categoric” acuzațiile potrivit cărora ar fi pro-rusă sau „legată de ecosisteme de dezinformare rusești” și a adăugat că „condamnă agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

Un purtător de cuvânt a declarat că „în Rusia însăși, AllatRa a fost declarată organizație ‘indezirabilă’ și ulterior ‘extremistă’” și a făcut referire la o decizie a unei instanțe din Kiev din acest an, care a menținut o hotărâre ce refuza interzicerea grupului. „Instanța a constatat că nu au fost prezentate probe corespunzătoare și admisibile privind activități anti-ucrainene sau pro-ruse, sau alte motive legale pentru interdicție”, a continuat purtătorul de cuvânt.

Organizația nu a răspuns direct la întrebarea privind credința în extratereștri, dar a precizat: „Acuzațiile de ‘pseudostiință’ sau ‘teorii ale conspirației’… nu reflectă poziția oficială sau activitățile AllatRa”.

Reclamații în Parlamentul European

Natura controversată a AllatRa i-a determinat pe doi eurodeputați cehi din Partidul Popular European, Danuše Nerudová și Jan Farský, precum și pe deputatul slovac Martin Hojsík din grupul liberal Renew, să depună o plângere privind prezența organizației în Parlament, potrivit proceselor-verbale ale unei reuniuni administrative interne a Parlamentului.

Cei trei parlamentari au afirmat că AllatRa a fost „identificată în mod repetat ca o organizație cu narațiuni pro-ruse și legături cu ecosisteme de dezinformare asociate Rusiei”.

Ei au susținut că permiterea găzduirii de evenimente de către acest grup reprezintă un pericol pentru reputația Parlamentului și ar putea oferi „legitimitate instituțională organizațiilor asociate cu influență străină sau activități de dezinformare”.

„AllatRa este o sectă care pătrunde în structurile politice și de securitate din Europa”, a declarat Hojsík. El a adăugat că aceasta „urmărește să hărțuiască și să obțină urmărirea penală a celor care investighează activitatea lor”.

Ca răspuns la afirmațiile lui Hojsík, purtătorul de cuvânt al AllatRa a declarat: „Exercitarea dreptului de a-ți proteja reputația și de a corecta informații inexacte nu constituie hărțuire”.

Knotek, între timp, a spus că evenimentul „nu a avut nicio narațiune politică” și a subliniat că grupul este înregistrat în Registrul de Transparență al UE, care permite accesul lobbyiștilor la instituțiile europene. „Dacă ai o organizație mare, poți avea și oameni nebuni acolo”, a spus el. „Asta nu înseamnă că toți sunt nebuni.”

Parlamentarii și grupurile politice au voie să co-organizeze evenimente cu companii private și persoane fizice în incinta Parlamentului. Aceștia au linii bugetare dedicate pentru astfel de activități și pot solicita interpretare și o sală de la departamentul logistic al Parlamentului.

La eveniment a participat și pastorul american Mark Burns, președintele inițiativei Spiritual Diplomats și consilier spiritual al președintelui SUA Donald Trump, pe care AllatRa l-a descris drept un „lider creștin recunoscut la nivel global și vorbitor internațional”.

Totuși, chestorii, adică grupul de eurodeputați care se ocupă de chestiuni administrative și financiare, au stabilit că nu există „motive suficiente pentru a deschide o investigație” asupra evenimentului.

Potrivit proceselor-verbale interne ale Parlamentului, aceștia au constatat că nu există „elemente concludente și neechivoce privind acuzațiile reclamanților referitoare la presupuse narațiuni pro-ruse și legături cu ecosisteme de dezinformare asociate Rusiei”.

Hojsík s-a plâns, de asemenea, cu privire la prezența Centrului Global de Cercetare AllatRa în Registrul de Transparență al UE, o bază de date online a organizațiilor și persoanelor care încearcă să influențeze legislația UE. Înscrierea în registru oferă acces mai ușor la instituțiile UE (deși grupul nu este listat ca având întâlniri cu eurodeputați).

Un purtător de cuvânt al Parlamentului European a declarat că o scrisoare către secretariatul registrului, „menită să informeze” despre plângere și despre informațiile colectate de serviciile Parlamentului despre AllatRa, „este în curs de finalizare”.