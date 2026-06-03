Scandal la Parlamentul European. Un eurodeputat s-a cazat într-un hotel din Strasbourg, iar apoi a cerut ajutor medical

Un eurodeputat s-a cazat într-un hotel din Strasbourg, iar apoi a cerut ajutor medical. FOTO: Getty Images

Plângerile eurodeputaților legate de deplasarea lunară la Strasbourg, pentru săptămâna de plen a Parlamentului European, nu sunt ceva neobișnuit. Însă un membru al Parlamentului European a avut parte de o experiență și mai neplăcută, după ce s-a cazat într-un hotel despre care a spus că era atât de murdar, încât a fost nevoit să ceară ajutor medical, scrie Politico.

Eurodeputatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a cerut sprijin după "un caz de igienă precară într-un hotel, în timpul unei misiuni oficiale", potrivit procesului-verbal al unei reuniuni interne administrative.

Condițiile din hotel "l-au făcut să solicite tratament de la Serviciul Medical al Parlamentului", se arată în notele întâlnirii, care a avut loc pe 29 aprilie.

Problema a fost ridicată de eurodeputatul socialist Marc Angel, din Luxemburg, membru al structurii respective. Angel, care a refuzat să dezvăluie locul sau numele hotelului, precum și identitatea eurodeputatului afectat, a declarat pentru Politico că a adus cazul în discuție pentru a arăta "necesitatea stabilirii unei proceduri pentru gestionarea problemelor de igienă care pot apărea în timpul misiunilor oficiale ce implică membri sau colegi". O astfel de procedură ar permite ca plângerile privind igiena să fie transmise rapid agenției de turism a Parlamentului. În plus, hotelurile cu probleme ar putea fi eliminate din lista opțiunilor de cazare oferite eurodeputaților.

Hotelul se afla în Strasbourg, orașul în care eurodeputații, asistenții, oficialii, lobbyiștii și jurnaliștii se reunesc lunar pentru sesiunea plenară a Parlamentului European, potrivit a două persoane informate despre acest caz, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza caracterului sensibil al incidentului. Una dintre aceste persoane a spus că hotelul nu se afla pe lista recomandată de agenția de turism.

Episodul nu este primul în care cazările de la Strasbourg pun Parlamentul European într-o situație dificilă. În 2021, fostul președinte al Parlamentului European, David Sassoli, a fost internat cu pneumonie după ce s-a îmbolnăvit în perioada în care fusese cazat la un hotel din Strasbourg. Sassoli a murit în luna ianuarie a anului următor.

Cel mai recent incident adaugă o nouă problemă la dezbaterea veche privind deplasarea lunară a Parlamentului European între Bruxelles și Strasbourg. Acest aranjament, prevăzut în tratatele UE, este criticat de ani de zile de eurodeputați, care spun că este costisitor, complicat și dăunător pentru mediu. Auditorii UE au estimat în 2014 că menținerea celui de-al doilea sediu al Parlamentului costă contribuabilii 114 milioane de euro pe an.

"Parlamentul se așteaptă ca unitățile de cazare folosite pentru misiuni oficiale să respecte standarde adecvate de calitate, siguranță și igienă. Atunci când este primită o plângere, aceasta este analizată de serviciile competente și, dacă este necesar, este discutată cu furnizorul de servicii de călătorie și cu hotelul vizat, pentru a preveni incidente similare în viitor", a declarat un purtător de cuvânt al Parlamentului European, sub protecția anonimatului.