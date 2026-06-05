Amazon anunță investiții de 10 miliarde de euro în Europa și 25.000 de locuri de muncă. Rețeaua sa include deja opt țări europene

Amazon anunță investiții de 10 miliarde de euro în Europa și 25.000 de locuri de muncă. FOTO: Getty Images

Amazon lansează un amplu program de investiții în Europa, cu peste 10 miliarde de euro alocate pentru extinderea și modernizarea rețelei sale logistice și de livrare de pe continent. Compania a anunțat că investițiile vor susține și crearea a 25.000 de noi locuri de muncă, scrie Euronews.

Anunțul a fost făcut joi, la evenimentul Amazon „Delivering the Future”, organizat la Londra, după ce compania a transmis că a investit peste 60 de miliarde de euro în Europa în 2025. Aceasta a fost cea mai mare investiție anuală a Amazon pe continent și arată amploarea planurilor sale de dezvoltare în Europa.

O parte din noile investiții va fi direcționată către robotică și automatizare în centrele de logistică. Amazon susține că aceste sisteme sunt concepute pentru a prelua sarcini solicitante fizic, precum mutarea greutăților mari sau ridicarea repetitivă a produselor, astfel încât angajații să se poată concentra pe alte activități din depozite.

Printre tehnologiile incluse în acest plan se află o nouă versiune a Proteus, robotul autonom de depozit al Amazon, despre care compania spune că va putea înțelege instrucțiunile angajaților în limbaj natural. Investițiile vor merge și către extinderea și modernizarea centrelor de logistică, marile depozite Amazon unde comenzile sunt procesate, ambalate și expediate. Compania vrea să introducă noi tehnologii și să crească capacitatea operațiunilor sale europene.

Amazon nu a precizat toate centrele de logistică din Europa care vor primi finanțare prin noul plan de 10 miliarde de euro. Rețeaua sa include deja mai multe țări europene, printre care Regatul Unit, Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia, Cehia și Slovacia.

Compania a anunțat că investițiile vor susține și crearea a 25.000 de noi locuri de muncă în centrele sale de logistică din Europa, în următorii ani.

Amazon a anunțat și un fond de 1 miliard de dolari, echivalentul a aproximativ 860 de milioane de euro, pentru programe de formare profesională a angajaților până în 2030. Măsura face parte dintr-un program global mai amplu de dezvoltare a competențelor, în valoare de 2,5 miliarde de dolari. Compania spune că fondurile îi vor ajuta pe angajați să se pregătească pentru roluri în domenii precum securitate cibernetică, dezvoltare software, logistică, energie regenerabilă și mecatronică. Programul va fi disponibil în unele țări europene, inclusiv în Regatul Unit.

Cifrele arată cât de mult și-a extins Amazon prezența în Europa. Compania susține că sprijină deja peste 1,5 milioane de locuri de muncă pe continent. Dintre acestea, 230.000 sunt angajați direcți ai Amazon, peste 400.000 fac parte din forța de muncă extinsă, inclusiv contractori și angajați sezonieri, iar peste 600.000 de locuri de muncă sunt legate de cele 200.000 de mici afaceri și antreprenori europeni care vând prin Amazon.

Anunțul vine într-un moment în care Europa se confruntă cu pierderea unora dintre cele mai promițătoare companii ale sale în favoarea Statelor Unite și încearcă să își găsească locul în cursa globală pentru inteligență artificială și robotică, domenii în care China și SUA au avansat foarte rapid.

Potrivit unui raport realizat de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, aproape 30% dintre start-up-urile fondate în Europa între 2008 și 2021, care au devenit ulterior companii de tip unicorn, și-au mutat sediul în străinătate, cele mai multe în Statele Unite.

Politicienii europeni încearcă să promoveze măsuri care să le permită companiilor să se înființeze, să se dezvolte și să rămână mai ușor în Europa. Printre aceste inițiative se numără EU Inc., un proiect care ar permite start-up-urilor să se înregistreze o singură dată și să opereze mai simplu în întregul bloc comunitar.