„Acesta este deceniul roboților”. Roboții umanoizi vor fi peste tot: în casele noastre, în fabrici, armate și instituții de stat

Analiștii pieței estimează că roboții umanoizi vor schimba lumea în următorul deceniu. Foto: Getty Images

Roboții umanoizi, concepuți pentru a imita mișcările și capacitățile umane, au atras tot mai mult atenția în ultimii ani, de la utilizarea lor ca manipulatori de bagaje în aeroporturile japoneze până la pariul major făcut de Tesla pe robotul său umanoid Optimus. Experții cred că piața roboților umanoizi, dominată în prezent de China și evaluată la 2-3 milioane de dolari, va ajunge la 200 de miliarde de dolari până în 2035, iar în zece ani aceștia vor fi chiar și în casele noastre, relatează CNBC.

Directorul general al SoftBank, Masayoshi Son, a declarat săptămâna aceasta pentru CNBC că inteligența artificială fizică și robotica sunt domeniile din care crede că va apărea următoarea companie evaluată la peste un trilion de dolari.

Industria roboților umanoizi va crește de 100 de ori până în 2035

Analiștii pieței estimează că roboții umanoizi vor schimba lumea în următorul deceniu și prevăd că industria va crește de 100 de ori, pe măsură ce capacitățile fizice ale inteligenței artificiale vor evolua.

Zornitza Todorova, șefa departamentului de cercetare tematică FICC de la Barclays și coautoare a raportului „AI Gets Physical”, a declarat joi, în cadrul emisiunii „Squawk Box Europe” de la CNBC, că „acesta este deceniul roboților”.

„Robotica umanoidă se află pe o traiectorie clar ascendentă. Dimensiunea pieței este în prezent foarte mică, de aproximativ 2-3 miliarde de dolari, însă estimăm că va ajunge la 200 de miliarde de dolari până în 2035”, a spus ea.

Potrivit raportului publicat de Barclays la începutul acestei luni, roboții umanoizi reprezintă „automatizarea 3.0”. Aceștia sunt concepuți pentru a acoperi deficitul structural de forță de muncă, în condițiile în care îmbătrânirea populației, urbanizarea și schimbarea preferințelor profesionale lasă numeroase locuri de muncă „murdare, monotone și periculoase”, ideale pentru a fi preluate de roboți.

„Ei efectuează deja sarcini simple și bine definite, precum ridicarea cutiilor sau preluarea obiectelor de pe liniile de asamblare, contribuind la ocuparea unor posturi pentru care nu există suficienți oameni disponibili.

Totuși, mai este mult de lucru, iar tehnologia se maturizează într-un ritm extrem de rapid.

Cred că ne aflăm la începutul unei transformări majore. Abia începem să descoperim ce pot face roboții umanoizi. Pe măsură ce tehnologia se dezvoltă, iar modelele devin mai performante și reacționează mai rapid în timp real, vom vedea numeroase aplicații în domeniul serviciilor”, a explicat Todorova.

Potrivit acesteia, marea oportunitate pentru piețele occidentale va apărea atunci când inteligența artificială fizică va pătrunde în sectorul serviciilor, care generează cea mai mare parte a creșterii economice în Occident.

Raportul Barclays anticipează două valuri de implementare a roboților umanoizi. Primul are loc deja și este așteptat să continue până în 2030, în sectoare precum producția industrială, logistica, agricultura și construcțiile. Al doilea val este prevăzut după 2030, când roboții vor fi integrați în sănătate, îngrijirea vârstnicilor, educație și industria ospitalității.

China, laboratorul global al inovației

Raportul subliniază, de asemenea, că China este „centrul mondial al roboticii și laboratorul global al inovației”. Beijingul a instalat aproximativ jumătate dintre toți roboții industriali din lume: aproape 300.000 de unități, comparativ cu 34.000 în Statele Unite.

Din 2016, densitatea roboților în China a crescut cu 600%, ajungând la aproape 500 de roboți la fiecare 10.000 de angajați.

China domină și producția și implementarea roboților umanoizi, reprezentând 85% din instalările realizate anul trecut. Potrivit raportului, țara produce roboți la aproximativ jumătate din costul concurenților occidentali, în general în jurul valorii de 50.000 de dolari per unitate.

Jason Pidcock, administratorul fondului Asian Income al companiei de administrare a activelor Jupiter, în valoare de 3,69 miliarde de dolari, consideră că, peste un deceniu, „lumea va fi complet diferită” datorită progreselor din robotică.

„Peste zece ani, roboții umanoizi vor fi peste tot. S-ar putea să aveți unul chiar în propria casă. Cu siguranță veți avea prieteni sau rude care dețin un robot umanoid. Fabricile vor fi pline de astfel de roboți, la fel și armata sau instituțiile guvernamentale”, a declarat el în cadrul unei întâlniri organizate la sediul Jupiter din Londra, pe 13 mai.

Pidcock consideră că adoptarea pe scară largă a roboților va îmbunătăți dramatic productivitatea și subliniază că producerea acestora necesită atât componente hardware, cât și software.

„Asia va fi în prima linie a furnizării acestor tehnologii, iar aceasta reprezintă o parte importantă a investițiilor noastre”, a spus el.

Dan Ives, director general și analist principal de acțiuni la Wedbush Securities, a declarat pentru CNBC că roboții umanoizi „ar putea reprezenta una dintre cele mai mari oportunități de piață din revoluția inteligenței artificiale”.

„Aceasta este adevărata comoară a inteligenței artificiale fizice și reflectă viziunea amplă a Tesla pentru Optimus”, a afirmat Ives.

Totuși, Ives a precizat că liderii actuali din domeniul roboticii umanoide sunt încă firme private.

„În acest moment, China este liderul clar. Statele Unite încearcă să recupereze decalajul”, a spus el.

Potrivit lui Ives, piața roboților umanoizi va ajunge la o valoare de ordinul trilioanelor de dolari în următorul deceniu și „va schimba modul în care consumatorii și companiile funcționează”.

Aceasta va genera „un impuls masiv al producției”, a afirmat el, adăugând însă că există și riscuri asociate utilizării roboților, care trebuie gestionate cu atenție atât de industrie, cât și de autorități.

„Căutăm sectoare care includ companii capabile să evolueze. Suntem subponderați pe sectorul bunurilor de consum discreționare, deoarece preferăm să investim în consum prin intermediul sectorului tehnologic. Credem că, în următorii ani, consumatorii vor direcționa o parte tot mai mare din cheltuielile lor discreționare către produse tehnologice: își vor schimba telefoanele, computerele și, poate, vor cumpăra primul lor robot umanoid”, a declarat Pidcock în cadrul evenimentului de la Londra.