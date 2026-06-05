O structură uriașă în formă de evantai a fost descoperită sub gheață, în Antarctica de Est

2 minute de citit Publicat la 23:45 05 Iun 2026 Modificat la 23:59 05 Iun 2026

Gheață plutind lângă Antarctica, fotografiată din aer în cadrul proiectului Operation IceBridge. Foto: Getty Images

O echipă internațională de cercetători a descoperit o vastă structură ascunsă sub calota glaciară a Antarcticii de Est, scrie publicația phys.org, care citează un studiu publicat în "Nature Geoscience".

Structura este alcătuită dintr-un sistem de bazine subglaciare uriașe, îngropate sub un strat de gheață care, în unele zone, depășește trei kilometri grosime.

Împreună, aceste bazine formează un "evantai" gigantic, la scară continentală.

Beneath more than 3 kilometers of East Antarctic ice, enormous basins connect into a single fan-shaped structure stretching across the continent. @NatureGeosci https://t.co/4jsjcrqmQR — Phys.org (@physorg_com) June 4, 2026

Echipa de cercetători și-a numit descoperirea "Provincia Bazinelor în Formă de Evantai din Antarctica de Est" (East Antarctic Fan-shaped Basin Province, în limba engleză, în materialul original).

"Provincia" include unele dintre cele mai cunoscute formațiuni subglaciare ale Antarcticii, precum bazinele Wilkes și Aurora, precum și bazinul care găzduiește Lacul Vostok, cel mai mare lac subglaciar cunoscut de pe Pământ.

Aceste bazine au fost studiate în mod individual în trecut, însă acum este pentru prima dată când legătura dintre ele, ca părți ale unei singure structuri coerente, a fost evidențiată și documentată.

Cum s-a format "evantaiul continental" sub gheața Antarcticii: "Extensie rotațională distribuită"

Analizele sugerează că structura de sub gheața antarctică s-a format printr-un proces cunoscut sub numele de "extensie rotațională distribuită".

Acesta apare atunci când scoarța continentală se întinde și se răspândește pornind dintr-un punct central.

Modelul este asemănător unei mâini: baza policelui (degetul mare) reprezintă punctul fix, iar celalte degete răsfirate semnifică întinderea.

Spațiile dintre degete, care se formează pe măsură ce acestea se deschid, sunt similare, ca formă și la scară redusă, bazinelor triunghiulare investigate de cercetători sub Antarctica.

Structura uriașă ar putea influența stabilitatea calotei glaciare

Provincia Bazinelor în Formă de Evantai din Antarctica de Est ar putea reprezenta unul dintre cele mai mari exemple de extensie rotațională observate vreodată în scoarța continentală.

Este posibil ca aceasta să se fi dezvoltat în mai multe faze tectonice asociate evoluției supercontinentului Gondwana (din care s-au desprins toate celelalte pe care le cunoaștem astăzi, n.r.) și separării ulterioare dintre Antarctica și Australia.

E posibil, chiar, ca formarea structurii de sub Antarctica să fi influențat acest proces de fragmentare.

Descoperirea ridică însă și noi întrebări, în special cu privire la vârsta exactă a structurii și la mecanismele geodinamice din spatele ei.

Publicația citată notează că importanța noii descoperiri depășește simpla înțelegere a trecutului geologic.

Forma reliefului de bază ascuns sub calota glaciară continuă să influențeze și astăzi mișcarea gheții, controlând distribuția bazinelor și lacurilor subglaciare.

Acest lucru ar putea afecta stabilitatea unor părți ale calotei glaciare antarctice, care sunt deosebit de sensibile la schimbările climatice.

"Evantaiul antarctic": dacă gheața s-ar topi, terenul antarctic s-ar ridica cu mai mult de un kilometru

Pentru a investiga această structură, cercetătorii au combinat date privind topografia subglaciară cu observații geologice, date gravimetrice, magnetice și seismice împreună cu modele ale scoarței terestre și litosferei.

Ei au aflat astfel că "evantaiul" este rezultatul unui proces tectonic profund care a avut loc în litosfera Antarcticii.

Dr. Guy Paxman a făcut parte din echipa de cercetare și a coordonat calcularea altitudinii pe care ar avea-o suprafața terestră a Antarcticii de Est dacă întreaga calotă glaciară ar dispărea.

Într-o astfel de situație, terenul s-ar ridica cu până la un kilometru.

Această "topografie reechilibrată" a fost utilizată pentru analiza orientării și altitudinii reliefului asociat noii structuri descoperite, explică autorii studiului.