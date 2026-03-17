Nazare, discuţii cu ambasadorul SUA despre investiţii americane în IT&C sau minerale critice: Ne concentrăm pe actualizarea legislației

1 minut de citit Publicat la 23:07 17 Mar 2026 Modificat la 23:07 17 Mar 2026

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunţat, marţi seară, că s-a întâlnit cu noul ambasador al SUA la București, Darryl Nirenberg, pentru a discuta cu acesta despre viitoarele investiţii ale companiilor americane în România, în special în sectoarele IT&C, energie și minerale critice. "Ne concentrăm pe eliminarea barierelor administrative și pe actualizarea legislației, inclusiv în zona parteneriatului public-privat (PPP), unde avem deja o colaborare avansată cu partenerii americani, pentru a facilita implementarea unor proiecte de anvergură", a afirmat Nazare.

"Astăzi am avut o primă discuție cu noul Ambasador al SUA la București, Darryl Nirenberg. Dincolo de protocol, am descoperit puncte de legătură care demonstrează de ce România și Statele Unite împărtășesc o viziune comună pentru viitor.

Am discutat despre consolidarea poziției României ca destinație sigură și atractivă pentru capitalul american și despre planuri concrete pentru creșterea prezenței companiilor americane în România, în special în sectoarele IT&C, energie și minerale critice.

Ne concentrăm pe eliminarea barierelor administrative și pe actualizarea legislației, inclusiv în zona parteneriatului public-privat (PPP), unde avem deja o colaborare avansată cu partenerii americani, pentru a facilita implementarea unor proiecte de anvergură.

Întâlnirea a confirmat că relația dintre România și SUA traversează o perioadă de o soliditate bazată pe încredere dovedită de-a lungul timpului.

Angajamentul nostru este de a transforma această încredere în oportunități economice concrete, care să genereze dezvoltare pe termen lung, oportunități de business și locuri de muncă", a mai precizat Nazare.