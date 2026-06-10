Toată China e cu ochii pe „The Card Master”, arbitrul-memă al Cupei Mondiale cunoscut pentru „generozitatea” cu care dă cartonașe roșii

Arbitrul chinez Ma Ning a acordat într-un meci 9 cartonașe galbene și 3 roșii. Foto: Profimedia Images

Deși naționala Chinei nu s-a calificat la Cupa Mondială 2026 de fotbal, microbiștii chinezi vor „ține” totuși cu unicul lor reprezentant la această competiție: un arbitru devenit viral pe rețelele sociale pentru modul în care împarte cartonașe galbene și roșii la meciurile pe care le conduce de la centrul terenului, informează BBC.

Ma Ning, în vârstă de 46 de ani e cunoscut pentru stilul său sever de arbitraj: la un meci disputat în Shanghai, în 2015, el a acordat 9 cartonașe galbene și 3 roșii, ceea ce i-au atras porecla de „The Card Master” („Maestrul cartonașelor”).

Programul complet al meciurilor de fotbal poate fi consultat AICI.

Atitudinea sa pe teren a produs mai multe meme-uri, care i-au atras ulterior sponsorizări din partea unor cunoscute branduri chineze, precum Lenovo sau Hisense.

Clipurile cu Ma Ning au generat deja milioane de vizionări pe rețelele sociale chineze.

„Suporterii din alte țări vor urmări naționalele lor cum joacă (la acest turneu), noi o să ne uităm la arbitrul nostru cum împarte cartonașe”, a glumit un utilizator pe rețeaua online RedNote.

Ma Ning este la a doua sa prezență la o Cupă Mondială de fotbal. El a mai participat în urmă cu 4 ani la competiția desfășurată în Qatar, unde a fost arbitru asistent desemnat ca „al patrulea oficial”. Ma Ning este arbitru oficial FIFA din 2011.

Cupa Mondială 2026 este transmisă la TV și online de Grupul Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Meciurile care vor avea loc în Canada, SUA şi Mexic pot fi urmărite în exclusivitate pe canalele menționate, iar toate informațiile legate de competiție vor fi regăsite pe pagina dedicată de pe antena3.ro.