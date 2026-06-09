La Cupa Mondială 2026 vor juca 7 perechi de frați, deși majoritatea nu reprezintă aceeași națională. Cine sunt cei 14 fotbaliști

Inaki și Nico Williams. Foto: Getty Images

Mai sunt doar două zile până începe Cupa Mondială 2026, iar fanii abia așteaptă să vadă ce recorduri vor fi stabilite la turneul final din SUA, Mexic și Canada. La ediția din această vară, vor fi prezente 7 perechi de frați. Unii vor juca împreună, alții vor fi adversari, reprezentând națiuni diferite. Până acum, 5 perechi de frați au intrat în istoria Campionatului Mondial, 4 dintre ele reușind să marcheze, iar cealaltă ridicând trofeul deasupra capului, scrie Eurosport.

Selecționerii celor 48 de naționale calificate la turneul final din SUA, Mexic și Canada au anunțat deja loturile finale pentru competiția din această vară, iar printre jucătorii convocați se numără și 7 perechi de frați.

Inițial au fost convocate 8 perechi, dar Jurrien Timber, fundașul lui Arsenal, a suferit o accidentare gravă la zona inghinală și ratează cel mai important turneu al carierei sale. Fratele său geamăn, Quinten, care evoluează la Marseille, va fi singurul reprezentant al familiei sale la Cupa Mondială.

Programul complet al meciurilor poate fi consultat AICI.

Dintre celelalte 7 perechi de frați care au fost convocate la turneul final din această vară, 3 vor reprezenta aceeași națională, în timp ce celelalte 4 vor fi împărțite între două echipe.

Iată cine sunt cei 14 frați care vor încerca să scrie istorie la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada:

Lucas și Theo Hernandez (Franța)

Cei doi frați Hernandez au fost convocați de Didier Deschamps, urmând a împărtăși pentru a doua oară experiența Cupei Mondiale. Ei au făcut parte din lotul Franței și în Qatar 2022, dar atunci Lucas s-a accidentat în primul meci din grupe și nu a mai putut continua competiția.

Lucas are, în schimb, un titlu mondial în palmares, adjudecat în Rusia 2018, pe vremea când fratele său încă nu își făcuse debutul la echipa națională de seniori a Franței.

Laros și Deroy Duarte (Capul Verde)

Frații Duarte s-au format în Olanda și au mai fost colegi până acum atât la echipe de club, cât și la naționalele de tineret. Cei doi au ales să reprezinte Capul Verde, națională în care se află foarte mulți jucători formați în Țările de Jos.

Juninho și Leandro Bacuna (Curaçao)

Cei doi fotbaliști s-au născut în Olanda, dar familia lor are rădăcini în Curaçao, țară pe care au ales să o reprezinte. Frații Bacuna au jucat un rol important în calificarea naționalei lor la turneul final, iar acum vor avea ocazia să evolueze pe cea mai importantă scenă a fotbalului.

Inaki și Nico Williams (Ghana și Spania)

Frații Williams joacă împreună în Spania, unde au și crescut, dar la nivelul echipelor naționale cei doi au decis să reprezinte echipe diferite. Dacă Nico a ales reprezentativa iberică, Inaki va juca pentru patria părinților lor, Ghana.

Desire și Guela Doue (Franța și Coasta de Fildeș)

Într-o situație similară cu cea a fraților Williams se regăsesc frații Doue, care au crescut în Franța, unde și-au început carierele la Rennes. La echipele naționale, Desire, care evoluează acum la PSG, a ales să reprezinte Franța, iar fratele său, legitimat la Strasbourg, joacă pentru naționala Coastei de Fildeș.

Interesant este că Guela Doue a reușit recent să înscrie în poarta echipei lui Didier Deschamps, într-un amical, în timp ce fratele său era convocat în lotul campioanei mondiale din 2018.

Derrick Luckassen și Brian Brobbey (Ghana și Olanda)

Cei doi s-au născut în Olanda, dar doar Brobbey și-a câștigat un loc în lotul „portocalei mecanice”, în timp ce fratele său a ales să reprezinte Ghana, care se află la cea de-a doua participare consecutivă la turneul final.

John și Harry Soutta (Scoția și Australia)

Frații Soutta s-au născut în Scoția și au devenit amândoi fundași. Destinele lor s-au separat în momentul în care și-au ales echipele naționale. John a optat pentru Scoția, în timp ce Harry, datorită faptului că mama lor s-a născut în Australia, a ales să joace pentru „Socceroos”, cu care a participat deja la un turneu final, în Qatar 2022.

Până acum, 5 perechi de frați au intrat în istoria Campionatului Mondial, 4 dintre ele reușind să marcheze, iar cealaltă ridicând trofeul deasupra capului. Toate aceste performanțe s-au întâmplat înainte de anul 2000.

Cupa Mondială 2026 este transmisă la TV și online de Grupul Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Meciurile care vor avea loc în Canada, SUA şi Mexic pot fi urmărite în exclusivitate pe canalele menționate, iar toate informațiile legate de competiție vor fi regăsite pe pagina dedicată de pe antena3.ro.