Confuzie pe autostrăzile din Germania: Indicatoare de limitare a vitezei instalate de activiștii Greenpeace au indus în eroare șoferii

Greenpeace a declarat că au făcut același lucru și la celelalte 25 de puncte de trecere a frontierei. FOTO: Greenpeace.de

Activiștii Greenpeace au acoperit indicatoarele rutiere de pe autostrăzile germane pentru a protesta pentru introducerea unei limitări generale de viteză, potrivit FAZ.

Luni dimineață, activiștii au urcat pe o secțiune a autostrăzii A4 din apropierea orașului Aachen și au aplicat autocolante care indică o limită obligatorie de 100 km/h acolo unde anterior fusese afișată limita recomandată de 130 km/h.

Greenpeace a declarat că au făcut același lucru și la celelalte 25 de puncte de trecere a frontierei. Organizația de mediu consideră că o limită generală de viteză de 100 km/h pe autostrăzile germane este de mult așteptată.

„Guvernul federal blochează o măsură gratuită și extrem de eficientă pentru a economisi combustibil, a proteja clima și a face drumurile mai sigure”, a declarat purtătorul de cuvânt al Greenpeace, Marissa Reiserer. „Prin urmare, activiștii au luat problema în propriile mâini și au introdus o limită de viteză de 100 km/h.”

Șoferii care intrau în Germania din Olanda au observat o modificare a indicatorului mare care afișa limitele generale de viteză: primele două coloane au rămas neschimbate: 50 km/h în zonele construite și 100 km/h în afara zonelor construite. Cu toate acestea, a treia coloană nu mai afișa recomandarea albastră, neobligatorie, de 130 km/h, ci numărul 100 - care părea a fi obligatoriu din punct de vedere juridic.

Totuși, acest număr a fost mai mare decât celelalte, iar Greenpeace a fost menționată și ea sub acesta – așadar era clar că a fost vorba exclusiv de o acțiune a ecologiștilor. Unii șoferi care treceau cu viteză excesivă s-ar putea să nu fi observat acest lucru și să fi presupus cel puțin pentru o clipă că nu ar trebui să conducă prea repede. Nu există o limită generală de viteză pe autostrăzile germane, dar se aplică viteze maxime diferite pe secțiuni mari ale rețelei.