Europa construiește un canal de 4,3 miliarde de euro care va lega economiile din trei țări. Proiectul, inspirat de Canalul Suez

Canalul Seine-Nord Europe va avea o lungime de 107 kilometri și va traversa regiunea Hauts-de-France. Foto: Profimedia Images

Europa construiește un nou canal de transport care ar putea schimba semnificativ circulația mărfurilor între Franța, Belgia și Olanda. Proiectul, estimat la aproximativ 3,7 miliarde de lire sterline (echivalentul a 4,3 miliarde de euro), este considerat una dintre cele mai importante investiții fluviale realizate pe continent în ultimele decenii, potrivit Express.

Canalul Seine-Nord Europe va avea o lungime de 107 kilometri și va traversa regiunea Hauts-de-France. Acesta reprezintă veriga centrală a conexiunii fluviale Seine-Escaut și va permite barjelor de mare capacitate să transporte mărfuri mai rapid și mai eficient între cele trei țări.

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Noua rută va lega râul Oise de Canalul Dunkerque-Escaut și va elimina unul dintre principalele blocaje existente în prezent pe Canal du Nord. Odată finalizat, proiectul va permite navigația unor nave de până la 4.400 de tone, față de limita actuală de aproximativ 650 de tone.

Autoritățile franceze estimează că noua infrastructură va reduce traficul rutier cu aproximativ un milion de camioane grele pe an, transferând o parte importantă a transportului de mărfuri de pe șosele pe apă.

Proiectul include 62 de poduri rutiere și feroviare, trei poduri-canale și șapte ecluze, dintre care una va asigura conexiunea cu Canal du Nord. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de amenajare ecologică pe o suprafață de aproximativ 1.200 de hectare.

Susținătorii proiectului spun că acesta va contribui la dezvoltarea transportului sustenabil și la reducerea congestionării traficului. Totuși, planurile au atras și critici din partea unor organizații de mediu, care consideră că beneficiile climatice ar putea fi mai reduse decât cele prezentate de dezvoltatori.

În ciuda întârzierilor și a dificultăților întâmpinate de-a lungul anilor, compania responsabilă de implementare, Société du Canal Seine-Nord Europe, susține că lucrările avansează conform calendarului actual, iar canalul ar urma să devină operațional în jurul anului 2030.