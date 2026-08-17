Donald Tusk promite că armata Poloniei va fi „cea mai mare din Europa”

Armata Poloniei va deveni în curând „cea mai mare din Europa”, a declarat prim-ministrul polonez, Donald Tusk, în timpul ceremoniilor organizate pe 15 august cu ocazia Zilei Armatei, relatează Kyiv Independent.

Guvernul de la Varșovia și-a accelerat puternic consolidarea forțelor armate după ce Rusia a declanșat războiul contra Ucrainei în 2022, aducând războiul până la granițele NATO.

Polonia și-a etalat puterea militară în creștere pe 15 august, organizând o amplă paradă militară la Varșovia și o paradă navală la Gdynia. La defilare au participat un număr record de 300 de vehicule blindate și aproximativ 2.000 de militari, potrivit Agenției Poloneze de Presă (PAP).

„Armata noastră, forțele noastre armate, vor fi în curând cele mai mari din Europa”, a declarat Tusk într-un discurs susținut la parada navală de la Gdynia.

„Putem spune deja că construim o forță care, prin modernitatea și efectivele sale, va influența decisiv soarta regiunii, iar întreaga lume apreciază acest lucru, în special aliații noștri”.

Polonia și-a dublat armata în 11 ani

Polonia și-a mai mult decât dublat efectivele forțelor armate între 2014 și 2025, de la aproximativ 100.000 la 216.000 de militari, devenind a treia cea mai mare armată din NATO după cele ale Statelor Unite și Turciei.

Forțele armate poloneze numără în prezent 220.000 de militari, a declarat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, de Ziua Armatei. Obiectivul este atingerea unui efectiv de 300.000 de militari activi, la care să se adauge încă 200.000 de rezerviști, a spus el.

Puterea militară a Poloniei este esențială pentru menținerea securității pe flancul estic al NATO, a declarat Tusk. El a insistat că Rusia rămâne cea mai mare amenințare pentru Polonia, Europa și NATO, în ciuda mesajelor transmise de naționaliștii de extremă dreapta de la Varșovia.

„Știți acele forțe, acele partide politice, acei politicieni care vor să convingă Polonia și pe polonezi că principala noastră problemă este Europa, că Ucraina este dușmanul nostru, că Uniunea Europeană nu ne este necesară și că Germania este cel mai mare dușman al nostru”, a spus Tusk.

„Și, cumva, uită de Rusia, vecinul nostru, vecinul periculos, care duce un război chiar dincolo de granițele noastre și care, uneori, ajunge chiar și pe teritoriul nostru”.

Declarațiile lui Tusk fac aluzie la recentele tensiuni din relațiile polono-ucrainene, alimentate de grupări politice conservatoare și care au dus la o creștere a violențelor împotriva ucrainenilor din Polonia.

Pe parcursul crizei diplomatice, Tusk a îndemnat la prudență, precizând că Ucraina și Polonia au un inamic comun în Rusia. Atacurile Rusiei împotriva Ucrainei au trecut chiar și granița Poloniei, cel mai recent pe 30 iulie, când o rachetă de croazieră Kh-101 s-a prăbușit în regiunea Lublin.

Provocările rușilor în Polonia

Rachete și drone rusești au încălcat și anterior spațiul aerian polonez. În septembrie 2025, Polonia a devenit prima țară NATO care a angajat direct forțe rusești, după ce aviația sa militară a doborât mai multe drone rusești în timpul unui atac aerian masiv asupra Ucrainei.

Incidentul a determinat declanșarea consultărilor în baza articolului 4 al Tratatului NATO.

Această amenințare este principalul motiv pentru care Polonia trebuie să continue să sprijine Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei, a susținut Tusk în discursul său. Sprijinirea Ucrainei este esențială pentru securitatea Poloniei.

„Putem discuta despre relațiile polono-ucrainene, dar nimeni nu se poate îndoi că sprijinirea Ucrainei în războiul cu Rusia ține de propria noastră securitate”, a spus el. „O facem pentru noi, pentru polonezi, și pentru nimeni altcineva”.

Polonia sărbătorește Ziua Armatei pe 15 august, la aniversarea Bătăliei de la Varșovia din 1920. Bătălia s-a încheiat cu o victorie decisivă a Poloniei asupra Uniunii Sovietice și a oprit înaintarea Armatei Roșii spre vest.