Elon Musk a instigat la proteste după un atac cu cuțitul la Belfast. Ce a urmat: mașini și autobuze incendiate, magazine jefuite

sursa foto: Hepta

Protestele împotriva imigrației au degenerat, marți seară, în violențe în Irlanda de Nord, după ce Elon Musk, Tommy Robinson și alți agitatori de extremă dreapta au chemat oamenii în stradă ca reacție la un atac cu cuțitul comis de un solicitant de azil din Sudan. Mașini, autobuze și locuințe au fost incendiate în Belfast, magazine au fost jefuite, iar comunitățile de imigranți s-au ascuns în case, de teamă să nu devină ținte, scrie The Guardian.

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Protestele împotriva imigrației au degenerat în violențe în Irlanda de Nord, după ce activiști de extremă dreapta au chemat oamenii să iasă în stradă în urma unui atac cu cuțitul, surprins într-un video cu imagini șocante, scrie The Guardian.

Grupuri de oameni, printre care bărbați cu fețele acoperite, au incendiat vehicule și case și au blocat drumuri în și în jurul Belfastului în noaptea de marți, la câteva ore după ce Elon Musk, Tommy Robinson și alți agitatori îndemnaseră lumea să protesteze.

Manifestanții au capturat și dat foc unui autobuz Glider pe Newtownards Road, în estul Belfastului, și au incendiat mașini în apropierea Shankill Road și în Newtownabbey, de unde se ridica fum dens în timp ce sirenele răsunau și un elicopter al poliției survola zona.

Violențele au izbucnit la câteva ore după ce poliția a pus sub acuzare un solicitant de azil în vârstă de 30 de ani, originar din Sudan, pentru tentativă de omor în legătură cu un atac produs în noaptea de luni în nordul Belfastului. Victima, un bărbat în stare critică, a stârnit val de șoc și condamnări. Suspectul urmează să se prezinte miercuri în fața judecătoriei din Belfast.

Ryan Henderson, comisar-șef adjunct al poliției, i-a îndemnat pe oameni să fie calmi.

„În această seară au izbucnit focare sporadice de dezordine în mai multe locuri din Irlanda de Nord, printre care incidente în care mai multe vehicule au fost incendiate. Îndemnăm pe toată lumea să rămână calmă, să acționeze responsabil și să evite orice activitate care ar putea pune în pericol propria persoană sau pe altele”, a declarat acesta.

Henderson a solicitat „tuturor vocilor cu influență” din comunitățile locale să încurajeze protestul pașnic și să descurajeze violența.

Politicieni din Irlanda de Nord și din întregul Regat Unit au îndemnat și ei la calm.

Prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O'Neill, a condamnat violențele și a avertizat cu privire la „tentativele periculoase de a exploata” atacul, scriind pe rețelele sociale: „Grupuri de bărbați cu fețele acoperite care alungă familii din propriile case nu reprezintă altceva decât o lașitate dezgustătoare. Nu are nicio legătură cu comunitatea. Este pur și simplu huliganism”.

Anterior, O'Neill îndemna publicul să nu se lase convins de conturi de pe social media să provoace dezordine: „Tuturor celor care alimentează tensiunile în spațiul rețelelor sociale, care sunt fericiți să escaladeze situația – ei nu ne reprezintă. Suntem oameni buni și nu vreau să văd pe nimeni trăind în frică”.

John Finucane, deputatul Sinn Féin pentru Nordul Belfastului, a descris scenele care se desfășurau drept „rușinoase”: „Nu este loc pentru așa ceva pe străzile noastre. Case și afaceri atacate, mașini și autobuze incendiate, cartiere în flăcări. Nimeni nu are dreptul să răspândească frică, să terorizeze familii nevinovate sau să aducă haos pe străzile noastre”.

Ministrul de Justiție din Irlanda de Nord, Naomi Long (Alliance), a spus că manifestanții erau „hotărâți să distrugă tocmai comunitățile pe care pretind că le apără”.

Între timp, grupuri de bărbați, unii cu cagule sau alte acoperitoare pentru față, lansau artificii și dădeau foc la pubele, autobuze și case. Într-un incident izbucnit lângă Shankill Road din Belfast, un grup a luat cu asalt o locuință care părea să aparțină unei familii de etnie minoritară, pretinzând că o „eliberează”.

Mai târziu, pe Shankill Road, două magazine de telefonie fuseseră jefuite, iar un magazin african fusese incendiat – fumul se revărsa pe stradă, în timp ce mașinile de pompieri staționau în față și câțiva curioși, în ciuda ploii, priveau cum pompierii luptau cu flăcările.

Proteste mai temperate au avut loc în Antrim, Bangor și Ballymena, iar două mașini au fost incendiate în Newtownabbey. La Londra, un grup de aproximativ 60 de protestatari s-a adunat în Parliament Square, acuzând poliția de „trădare” și încercând să-i provoace pe ofițeri individuali.

Unii scandau sloganuri anti-imigrație, precum și despre uciderea lui Henry Nowak, dar și despre atacul cu cuțitul din Belfast. Cea mai mare parte a grupului a protestat pașnic.

Politicieni și lideri comunitari au acuzat extrema dreaptă că încearcă să instige la tulburări în Irlanda de Nord și în restul Regatului Unit.

Stephen Yaxley-Lennon, un agitator de extremă dreapta care se prezintă drept Tommy Robinson, a distribuit videoclipul atacului din Belfast și a lansat un apel la proteste în centrul Londrei și în alte orașe din Regatul Unit.

Atacul cu cuțitul s-a produs în jurul orei 22:30, luni, în fața unui bloc de locuințe din nordul Belfastului. Videoclipul distribuit pe rețelele sociale îl arăta pe agresor călare pe victimă, lovind-o repetat în cap și gât. La fața locului a fost găsit un cuțit de bucătărie. Poliția a precizat că victima, un bărbat de aproximativ 40 de ani, a suferit răni grave la ochi, față și spate.

Din imagini se vede cum mai mulți oameni intervin pentru a opri agresiunea – printre aceștia, un bărbat identificat ulterior ca Maitiu Mag Tighearnan, care a folosit un bastonîmpotriva agresorului.

Pe lângă tentativă de omor, suspectul a fost acuzat de port ilegal de armă albă în spațiu public și amenințări cu moartea.

Jon Boutcher, șeful Serviciului de Poliție din Irlanda de Nord, a declarat la o conferință de presă că, potrivit informațiilor sale, suspectul a primit permis de ședere în Regatul Unit la 28 septembrie 2023: „Am aflat că a ajuns din Sudan la Paris la o dată necunoscută, iar din Paris a zburat la Dublin la o dată care nu a fost încă stabilită”.

Suspectul a călătorit din Dublin la Belfast cu autocarul pe 10 februarie 2023 și a cerut azil, a mai precizat Boutcher.

„Nu există nicio urmă a suspectului în bazele noastre de date de securitate națională și nu era cunoscut de Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord. Am luat legătura direct cu șeful poliției antiteroriste din Regatul Unit. În acest stadiu, nu avem nicio informație care să sugereze că ar fi vorba de un act terorist”, spune el.

Comisarul-șef i-a îndemnat pe protestatarii să nu se lase provocați la violențe: „Oamenii sunt incitați de persoane fără chip care nu știu nimic despre acest loc minunat și vibrant. Nu vă lăsați păcăliți sau manipulați de cei de pe internet”.

Comunitățile de imigranți și-au exprimat teama că vor deveni ținte. Proprietarii de afaceri sudanezi de pe Sandy Row, o zonă loialistă din centrul Belfastului, și-au tras obloanele metalice până la ora 16:00 și au spus că intenționează să rămână acasă.

Centrul Islamic din Belfast a anulat rugăciunile de seară.

„Le spunem enoriașilor noștri să meargă acasă, să nu iasă, să aibă grijă de copii, să nu răspândească zvonuri și să asculte autoritățile”, a declarat Ameer Ibrahim, director de proiecte, exprimându-se în nume personal.

Keir Starmer a numit atacul de luni seară „revoltător”: „Nu am absolut nicio toleranță pentru scene abominabile de violență ca acestea pe străzile noastre. Mă gândesc în primul rând la victimă și le mulțumesc echipelor de intervenție, inclusiv membrilor publicului care au intervenit”.

Comentatori de dreapta din Anglia și Statele Unite, printre care deputatul Rupert Lowe și miliardarul proprietar al rețelei X, Elon Musk, au postat despre atac. Musk a distribuit o listă cu posibile locuri de protest din Regatul Unit și a scris: „Doar protestând REPETAT și cu VOCE TARE se va schimba ceva!!”

Purtătorul de cuvânt al Reform UK pe probleme de interne, Zia Yusuf, a declarat: „Oroarea pe care ați văzut-o la Belfast este rezultatul direct al politicii imigraționiste trădătoare a conservatorilor și laburiștilor. Reform a anunțat deja interzicerea totală a vizelor pentru orice persoană din Sudan. Ajunge”.