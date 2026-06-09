Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro. Livrarea este gratuită

Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro FOTO: AliExpress

Gigantul chinez de comerț online AliExpress a intrat pe piața locuințelor prefabricate, oferind case modulare cu două sau trei dormitoare la prețuri care pornesc de la doar 4.700 de euro. Unele modele includ bucătărie, baie, două dormitoare și chiar panouri solare. Casele pot fi cumpărate chiar și din România, iar livrarea este gratuită.

Disponibile în variante de la 6 până la 12 metri lungime, casele-container extensibile sunt promovate ca soluții rapide de locuire, ușor de instalat, asamblat și mutat. Potrivit descrierilor de pe platformă, acestea sunt gata de utilizare imediat după amplasare și beneficiază de o garanție de cinci ani, potrivit Daily Mail.

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Una dintre ofertele populare, listată la aproximativ 4.770 de euro, include trei dormitoare și vine cu toate sistemele esențiale deja integrate. Producătorul susține că locuința poate fi ocupată imediat după instalare și că izolația premium oferă protecție împotriva condițiilor meteorologice extreme.

Prețurile finale pot varia în funcție de nivelul de personalizare ales de cumpărător. O altă locuință modulară, comercializată la aproximativ 4.890 de euro, permite configurarea interiorului și a finisajelor după preferințele clientului. Vânzătorul afirmă că a comercializat deja peste 100.000 de produse similare.

Experiențe împărtășite pe rețelele sociale

Popularitatea acestor locuințe a generat numeroase reacții pe platformele sociale. Pe TikTok, mai mulți cumpărători au documentat procesul de livrare și instalare. Un utilizator a filmat livrarea casei sale în Birmingham, în timp ce altul, cunoscut sub numele de @kylethomas, a relatat că locuința a suferit unele avarii în timpul transportului.

„A ajuns și este uriașă”, a spus acesta, în ciuda problemelor întâmpinate.

AliExpress susține că structurile, realizate în principal din oțel, pot fi relocate cu ajutorul unei macarale, iar mai multe module pot fi combinate pentru a crea spații de locuit mai generoase.

„Indiferent dacă aveți nevoie de o locuință, de un magazin sau de o tabără pentru șantier, putem realiza acest lucru cu ajutorul containerelor, rapid”, se arată în materialele de promovare ale companiei.

„Primești exact ceea ce plătești”

O australiancă pe nume Tammy a prezentat, într-un videoclip publicat pe YouTube, experiența ei după șase luni de utilizare a unei astfel de locuințe prefabricate.

„Încă stă în picioare și sunt destul de mulțumită de ceea ce am”, a declarat aceasta.

Totuși, proprietara a recunoscut că a întâmpinat și probleme, în special infiltrații și defecțiuni la instalațiile sanitare.

„Primești exact ceea ce plătești”, a comentat ea, explicând că a efectuat singură majoritatea reparațiilor pentru a reduce costurile.

În opinia ei, aceste locuințe sunt potrivite în special pentru o persoană singură sau pentru un cuplu.

„Nu cred că ar putea găzdui confortabil mai mult de două persoane”, a precizat Tammy.

Case de pe Temu, testate de influenceri

Fenomenul nu este exclusiv al AliExpress. În Statele Unite, mai mulți creatori de conținut au cumpărat locuințe similare prin intermediul platformei Temu.

Familia „Royalty Family” a achiziționat o astfel de casă pentru fiul lor adolescent, astfel încât acesta să poată organiza întâlniri cu prietenii fără a deranja restul familiei. Videoclipul care prezenta rezultatul final a strâns peste 140.000 de aprecieri.

Comentariile au fost în mare parte favorabile.

„Casa de pe Temu este mult mai bună decât mă așteptam”, a scris un utilizator.

„Mulți oameni fără adăpost care muncesc din greu ar aprecia o astfel de locuință”, a comentat altcineva.

Un alt creator de conținut american, Unspeakable, a cumpărat mai multe module de pe Temu și le-a unit pentru a construi o casă completă. Totuși, în timpul testelor efectuate în condiții de vânt puternic, structura a început să vibreze vizibil, ridicând semne de întrebare privind rezistența sa în condiții extreme.

Interesul pentru locuințele accesibile vine într-un context în care costurile de trai continuă să crească. Un studiu recent realizat de Institute for Fiscal Studies (IFS) arată că numărul tinerilor cu vârste între 25 și 34 de ani care locuiesc cu părinții a crescut semnificativ în ultimele două decenii.

Cercetătorii atribuie această tendință creșterii accelerate a chiriilor și a prețurilor locuințelor.

„Pentru unii, locuitul cu părinții reprezintă o oportunitate de a economisi mai rapid decât dacă ar închiria o locuință. Acest avantaj este deosebit de important în zone cu costuri ridicate, precum Londra”, a explicat Bee Boileau, economist în cadrul IFS.

Totuși, studiul arată că întoarcerea în casa părintească nu este întotdeauna o alegere strategică. În multe cazuri, aceasta este determinată de evenimente negative precum despărțirile, concedierile sau dificultățile financiare.