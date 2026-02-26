Surse: România face un inventar cu zăcămintele de pământuri rare și minereuri critice pentru a atrage investitori americani

România inventariază zăcămintele de pământuri rare și minerale critice. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România derulează în prezent un amplu proces de inventariere a zăcămintelor de pământuri rare și minereuri critice, cu obiectivul clar de a atrage investitori puternici din Statele Unite, susțin surse de la Palatul Cotroceni pentru Antena 3 CNN

Potrivit surselor citate, strategia administrației prezidențiale vizează identificarea unor firme puternice, cu garanții serioase, în SUA, pentru parteneriate în exploatarea și rafinarea resurselor pe teritoriul României. Miza este dezvoltarea unui lanț integrat – de la extracție la procesare și producție – astfel încât valoarea adăugată să rămână în economie.

Pe lângă componenta mineralelor și metalelor rare, discuțiile cu partea americană vizează și consolidarea cooperării energetice. Potrivit surselor, gazul natural lichefiat (LNG) american reprezintă o alternativă majoră la gazul rusesc în Europa. România este considerată un actor foarte important în proiectul Coridorului Vertical – infrastructura regională prin care LNG american ajunge în Europa Centrală și de Est.

Administrația de la București lucrează îndeaproape cu administrația SUA pentru acest proiect crucial, au precizat sursele citate, subliniind că implicarea României în Coridorul Vertical consolidează atât securitatea energetică regională, cât și parteneriatul strategic cu Washingtonul.

Sursele citate au mai precizat pentru Antena 3 CNN că prezența lui Nicușor Dan la Board of Peace a avut ca obiectiv reluarea și întărirea relației bilaterale cu Casa Albă, precum și impulsionarea unei vizite bilaterale la nivel înalt, posibil în luna mai.

Ministrul Energiei: România a semnat un acord cu o companie din SUA cu licențe pentru zăcăminte din Groenlanda

Pe 16 februarie, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunța la Antena 3 CNN, că România a semnat un acord cu o companie din SUA cu licențe pentru zăcăminte din Groenlanda și că „vom avea o rafinărie de minerale rare”.

„Am semnat un termen de acord cu o mare companie minieră din SUA, care deține licențe pentru exploatarea zăcămintelor rare din Groenlanda. Până la jumătatea lunii aprilie vom cristaliza clar termenii, materialele procesate în România, condițiile și finanțările, iar Guvernul României va aproba memorandum-ul pentru realizarea primului proiect integrat între extracție, rafinare și consum ulterior. Acea companie are deja contracte cu mari companii din industria aerospațială din SUA”, a precizat atunci ministrul Energiei.

Totodată, la începutul lunii, consilierul prezidențial Radu Burnete declara, după o vizită la Washington, că obiectivul discuțiilor bilaterale este ca firme americane și române să extragă și să rafineze minerale critice în România, „cu dublu beneficiu”: securizarea lanțurilor de aprovizionare occidentale și consolidarea economiei naționale.

Burnete a subliniat că dependența globală de China pentru procesarea pământurilor rare reprezintă o vulnerabilitate strategică atât pentru SUA, cât și pentru Uniunea Europeană, iar România poate deveni un actor relevant în noua arhitectură economică transatlantică.