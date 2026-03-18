Austria scade accizele la carburanți și plafonează adaosurile comerciale ale benzinăriilor, pentru a opri scumpirile la pompă

Taxa pe benzină şi motorină va fi redusă temporar în Austria, în contextul crizei prețurilor la pompă, potrivit unei decizii a guvernului de la Viena. De asemenea, se va limita marjele comercianţilor cu amănuntul, pentru a atenua efectul asupra consumatorilor al creşterii preţurilor petrolului în urma războiului din Iran, potrivit Agerpres care citează Reuters.

Atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului, şi măsurile de retorsiune ale Teheranului, inclusiv perturbarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, prin care este transportat aproximativ o cincime din fluxul global de petrol, a dus la majorarea cotaţiilor ţiţeiului. De asemenea, guvernele caută soluţii, inclusiv accesarea rezervelor strategice.

"Obiectivul este clar: vrem să reducem inflaţia pe de o parte, să stabilizăm preţurile combustibililor şi să asigurăm competitivitatea. Intervenţiile (pe piaţă) sunt, desigur, o excepţie, dar în prezent ne confruntăm cu o situaţie excepţională", a afirmat cancelarul Christian Stocker.

Austria va returna consumatorilor veniturile fiscale suplimentare obţinute de pe urma preţurilor mai ridicate ale combustibililor prin reducerea taxei pe benzină, începând cu o reducere de cinci eurocenţi pe litru, au anunţat liderii coaliţiei.

Legislaţia pentru implementarea măsurilor trebuie aprobată de Parlament, care ar urma să voteze până la 1 aprilie. Măsurile se vor derula pe parcursul acestui an, a informat Guvernul de la Viena.

"Reducem taxa pe combustibil şi introducem măsuri pentru a limita marjele în ansamblul întregului lanţ valoric. Aceste măsuri specifice vor reduce preţurile la motorină şi benzină cu aproximativ 10 eurocenţi pe litru", a afirmat cancelarul Christian Stocker.

Nu este clar cum vor fi limitate marjele, dar Beate Meinl-Reisinger, ministrul Afacerilor Externe, a spus că măsura se aplică după ce marjele le depăşesc pe cele "anterioare crizei" (din Iran).

Amintim că directorul general al OMV, Alfred Stern, a respins acuzațiile potrivit căroa compania profită de scumpirea combustibililor, afirmând că cea mai mare parte a prețului de la pompă reprezintă taxe și costul petrolului. Stern a avertizat că penuria globală cauzată de conflictul din Iran ar putea duce la probleme de aprovizionare în Austria, motiv pentru care consumul de combustibil ar trebui redus, potrivit krone.at.