Șeful OMV avertizează că Austria ar putea rămâne fără combustibil: “Șoferii ar trebui să conducă mai puțin"

„Prețurile nu se stabilesc într-o rafinărie”, a spus Alfred Stern. FOTO: Hepta

Directorul general al OMV, Alfred Stern, a respins acuzațiile potrivit căroa compania profită de scumpirea combustibililor, afirmând că cea mai mare parte a prețului de la pompă reprezintă taxe și costul petrolului. Stern a avertizat că penuria globală cauzată de conflictul din Iran ar putea duce la probleme de aprovizionare în Austria, motiv pentru care consumul de combustibil ar trebui redus, potrivit krone.at.

De la începutul conflictului din Iran, prețurile la combustibili în această țară au crescut vertiginos. Motorina costă deja peste 1,90 euro pe litru la unele benzinării. Guvernul lucrează în prezent la o soluție durabilă pentru a menține prețurile petrolului la un nivel accesibil.

„Prețurile nu se stabilesc într-o rafinărie”, a spus Alfred Stern. El a precizat că la un preț de 1,7 euro pe litru de benzină premium, 90 de cenți ar fi folosiți doar pentru taxe și impozite. Din restul de 80 de cenți, 55 de cenți ar trebui să acopere costul pur al petrolului. Asta lasă OMV cu doar 25 de cenți.

Stern a spus că prețurile mai mici la pompe sunt realizabile în prezent doar printr-o reducere a impozitelor și a respins intervenția guvernului pe piață. “Astfel de măsuri ar putea pune în pericol securitatea aprovizionării interne”, a spus Stern.

Ce spune șeful OMV despre criza carburanților

El a atribuit costurile în creștere unei penurii internaționale rezultate din războiul din Iran. El a menționat că piața globală are în prezent o lipsă de aproximativ 20% din petrol și 10% din combustibili. Pentru a aduce cantitățile necesare în Austria, OMV trebuie să plătească prețuri competitive la bursa de la Rotterdam. „Oricine din lumea asta care nu este dispus să plătească prețurile mari pe care le plătim în Europa și Austria va trebui să plece”, a declarat CEO-ul OMV.

Întrebat dacă aprovizionarea cu combustibil este asigurată, șeful OMV a spus că acest lucru nu se poate spune cu certitudine și că Austria ar putea rămâne fără combustibil. Cu toate acestea, prioritatea principală a OMV este de a asigura securitatea aprovizionării clienților, a subliniat Stern în repetate rânduri.

În cazul unei penurii de combustibil, este destul de clar cum ar trebui să se comporte consumatorii: „Dacă există o penurie, atunci trebuie să economisim combustibil. Conduceți mai puțin, conduceți mai încet - nu există nicio modalitate de a evita acest lucru”, a spus Stern.

Atacul Israelului și SUA asupra Iranului din 28 februarie a afectat, de asemenea, aprovizionarea cu energie a Austriei. Conflictul a paralizat instalațiile de petrol și gaze din Orientul Mijlociu. În plus, Iranul blochează Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante pasaje pentru comerțul global cu petrol.