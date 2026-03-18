”Operațiunea Poker”, desfășurată luni noaptea, în Franța. Cum ar arăta un atac nuclear, cu zeci de avioane Rafale

La exercițiu au fost mobilizate avioane de vânătoare Rafale, avioane cisternă, aeronave convenționale. FOTO: Hepta

Un exercițiu militar de amploare a avut loc în spațiul aerian francez în noaptea de luni spre marți. Forțele armate au participat la "Operațiunea Poker", concepută pentru a simula un raid aerian nuclear în condiții realiste, potrivit CNEWS.

Cu câteva momente înainte de începerea operațiunii, generalul Stéphane Virem, comandantul Forțelor Aeriene Strategice (FAS), le-a spus jurnaliștilor prezenți: „Se vorbește mult despre această operațiune și este cu adevărat emblematică pentru forțele aeriene strategice. Întreaga forță aeriană și spațială este cea care se află în luptă în această seară”.

La exercițiu au fost mobilizate avioane de vânătoare Rafale, avioane cisternă, aeronave convenționale. În total, aproximativ patruzeci de avioane au zburat pentru Operațiunea Poker. Pe parcursul nopții, forțele armate au efectuat un raid aerian nuclear simulat, survolând mai multe regiuni franceze. A fost un exercițiu realist cu numeroase constrângeri.

În timp ce unele aeronave au însoțit raidul, altele au avut misiunea să îl dejoace, culminând cu un exercițiu simulat de tragere cu arme. „Este o operațiune deosebit de realistă datorită profilului zborului și duratei. Ne confruntăm cu opozițiuni atât în aer, cât și la sol”, a explicat generalul Etienne Gourdain, comandantul adjunct al Forțelor Aeriene Franceze.

Operațiunea Poker a permis astfel verificarea procedurilor, testarea unor tehnici noi, dar nu numai atât.

„Există un al doilea aspect, acela de a le arăta aliaților noștri, concurenților noștri, credibilitatea noastră operațională, calitatea echipajelor noastre și capacitatea lor de a atinge obiectivul stabilit de președintele Republicii”, a specificat colonelul Clément, adjunct al brigăzii organice a comandamentului FAS.

Operațiunea Poker a fost organizată de patru ori pe an de la prima alertă privind componenta nucleară aeropurtată, în octombrie 1964. Aceasta ne permite să „testăm capacitatea noastră de a acționa treptat la intensitate foarte mare”, a recunoscut generalul Stéphane Virem.

La începutul lunii, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat creșterea numărului de focoase nucleare și a vorbit despre extinderea rolului Franței în securitatea europeană. Acestea sunt unele dintre cele mai semnificative schimbări din doctrina nucleară franceză de la sfârșitul Războiului Rece.

Din grupul statelor care ar putea beneficia de protecția nucleară franceză fac parte Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia și Grecia. România nu a fost enumerată de Emmanuel Macron.

“O creștere a arsenalului nostru este indispensabilă”, a declarat președintele francez la baza navală extrem de sigură Ile Longue, care găzduiește cele patru submarine nucleare ale Franței.