Asaf Avidan a primit cetățenia română: Autoritatea pentru Cetățenie i-a aprobat cererea. „A rămas depunerea jurământului”

Bunicii lui Asaf Avidan sunt originari din România. Foto: Getty Images

Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) i-a aprobat zilele trecute cererea artistului internațional Asaf Avidan de obținere a cetățeniei române, au confirmat pentru antena3.ro surse din cadrul ANC.

Asaf Avidan a dezvăluit, în cadrul unui concert susținut în București, pe 26 mai, la Arenele Romane, că a depus de mai mulți ani cerere pentru cetățenia română și a glumit pe seama birocrației românești care „se mișcă mai greu” în această privință.

„Asaf Avidan a depus cererea oficială în 2023. A fost soluționată pozitiv. Ultima etapă rămasă acum e depunerea jurământului”, au confirmat sursele ANC pentru antena3.ro.

Avidan s-a născut în 1980 la Ierusalim, iar bunicii săi sunt originari din România.

Deoarece este descendent direct al unor cetățeni români, Asaf Avidan beneficiază astfel, conform prevederilor articolului 10 din legea cetățeniei române, de o procedură mai simplificată pentru obținerea cetățeniei, fără a mai fi obligat să susțină un test de limbă română sau de cultură generală.

„În urma analizei condițiilor legale, de redobândire a cetățeniei române, conform articolului 10, comisia pentru cetățenie a soluționat dosarul pozitiv pe numele petentului (Asaf Avidan - n.r.) și, în urma propunerii comisiei, s-a emis ordinul președintelui ANC de aprobare a redobândirii cetățeniei române”, au precizat sursele citate.

Reprezentanții Autorității Naționale pentru Cetățeniei i-au transmis decizia lui Asaf Avidan în urmă cu „20-30 de zile”, conform surselor citate și urmează ca, după ce primesc un răspuns de la artistul israelian să stabilească ziua în care acesta urmează să depună jurământul de credință față de România.

„Listele de programări sunt stabilite pe tot anul. A fost înștiințat, i s-a transmis ordinul, urmând a se clarifica data depunerii jurământului. Are obligația depunerii jurământului într-un termen de 1 an”, au precizat sursele ANC.

Asaf Avidan: „Nu simt că aș fi israelian”

Asaf Avidan s-a născut în Ierusalim și şi-a petrecut patru ani din copilărie în Jamaica alături de părinţii săi, care erau diplomaţi detaşaţi la Ministerul de Externe israelian. După absolvirea studiilor a trăit o perioadă în Tel Aviv, unde a lucrat ca artist desenator-animator. În prezent, el este stabilit în Franța.

Avidan a provocat o serie de controverse, după ce a declarat, într-un interviu acordat în 2015 publicației franceze Le Monde, că nu simte niciun fel de apartenență față de Israel.

„Nu simt deloc că aș fi israelian. Pe noi, israelienii, ceea ce ne unește e frica. Întotdeauna noi am fost cei persecutați, și tocmai de aceea nu mai sunt interesat să locuiesc în Israel, ca să nu mai simt acea frică”, a declarat Asaf Avidan.

Ulterior, Asaf Avidan a revenit cu noi explicații în legătură cu acest subiect.

„În fiecare interviu pe care l-am dat, din prima secundă am spus mereu că nu mă consider un artist israelian, ci un artist din Israel. Nu vin (la concerte - n.r.) să reprezint Israelul. Nu sunt un politician. Nu sunt diplomat. Și, ca fiu de diplomați, nu mi-am dorit niciodată să devin unul ca ei”, a precizat artistul din Israel.

În ultimul concert susținut în România la Arenele Romane din București, Asaf Avidan a dezvăluit că îi face o mare plăcere să concerteze în România. Într-un interviu acordat Hotnews, Asaf Avidan.

„Nu contează pentru mine unde cânt, dar, în cazul României, sunt curios pentru că bunicii mei sunt români. Deci va fi ca și cum aș vedea casa strămoșilor mei”, spunea artistul în cadrul unui interviu acordat Hotnews, în 2014, cu ocazia primului său concert susținut în România.

Asaf Avidan e cunoscut și admirat pentru stilul său distinct, introspectiv și confesiv, cu elemente de folk, indie, blues și alternative rock, precum și pentru timbrul său vocal inconfundabil.

Recunoașterea sa internațională a venit odată cu piesa „Reckoning Song (One Day)”, care, după remixul lansat în Europa, a devenit un hit major. Discografia sa include albumele „The Reckoning” (2008), „Poor Boy / Lucky Man” (2009), „Different Pulses” (2013), „Gold Shadow” (2015), „Anagnorisis” (2020) și „Ichnology” (2022).

Cel mai recent album al lui Asaf Avidan - „Unfurl” - cu accente de muzică jazz. În cadrul turneului de promovare a acestui nou album, Asaf Avidan va susține următorul său concert în România, la Timișoara, la începutul lunii iulie.