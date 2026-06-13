INTERVIU. Dumitru Prunariu, la 45 de ani după ce a devenit primul român care a zburat în spațiu: „A rămas întipărit în ființa mea”

La 45 de ani de la zborul care a intrat în istorie, singurul astronaut român, Dumitru Prunariu, a vorbit, într-un interviu în exclusivitate la Antena 3 CNN, despre experiența care i-a schimbat viața, dar și despre viitorul României în domeniul spațial.
De la amintirile celor aproape 8 zile petrecute în cosmos, până la proiectele actuale și provocările unui sector în plină transformare, discuția a adus în prim-plan atât realizările, cât și pașii care mai trebuie făcuți pentru ca România să conteze în cursa tehnologică globală.
Pe 14 mai, 1981, inginerul aero-nautic Dumitru Prunariu, pe atunci în vârstă de doar 28 de ani, realiza o premieră remarcabilă pentru țara noastră. A devenit singurul român care a călătorit în spațiu. El a petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute pe orbita Terrei.
Iată ce are de spus singurul astronaut român la 45 de ani de la experiența care i-a schimbat viața:
Noi sperăm că în continuare vom rămâne cel puțin aliniați la programele europene și încet, încet să dăm mai mult impact activităților private, pentru că și la noi au început deja destul de multe firme private să se dezvolte.
Integrarea acestuia a făcut-o o firmă românească, firma RISE (Romanian InSpace Engineering), care este o firmă privată care a plecat de la un start-up finanțat inițial prin Agenția Spațială Română, prin niște programe naționale, iar acum are peste 40 de angajați și este puternic afirmată pe plan internațional.
Încet, încet au început să se dezvolte clustere pe domeniul aerospațial în România. Chiar luna trecută am participat la Iași la înființarea unui cluster în domeniul aerospațial, care reunește câteva firme, companii, inclusiv în domeniul spațiului cosmic, care doresc să își promoveze produsele, doresc să promoveze dezvoltarea, partea industrială.
Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: Dacă ar fi să ne uităm însă la ceea ce poate să facă România, cine ar trebui să ne fie aliat, pentru că tot timpul se formează cupluri în lumea asta mare, cu cine ne simțim noi mai aproape? Am fost o vreme cu francezii și am reușit să dezvoltăm unele proiecte împreună cu ei, am făcut avionul românesc, cu britanici înainte de 1989. Acum avem vreun frate cu care să ne luăm de braț?
Dumitru Prunariu, astronaut: Găsim frați, găsim. În primul rând, contextul internațional din care facem parte și noi. Să nu uităm că această Agenție Spațială Europeană oferă cadrul propice pentru dezvoltare nu numai științifică, dar tehnologică și industrială pentru România.