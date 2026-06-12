Germanii prezintă „Multirole-Flugsystem”: Cum arată „vânătorul de Shahed-uri” care ar putea intra în dotarea armatei ucrainene

„Vânătorul de Shahed-uri” a fost prezentat oficial la Berlin, în prezența cancelarului german Friedrich Merz. Foto: Getty Images

O companie germană a prezentat un nou model de aeronavă - care poate fi atât pilotată manual, cât și de la distanță - „Multirole-Flugsystem Pulse P19” („Sistemul de Zbor Multirol Pulse P19”), concepută special ca „vânător de Shahed-uri” și care ar putea fi folosită în Ucraina pentru a face față atacurilor în valuri cu drone ale Rusiei, informează EuromaidanPress.

Noua aeronavă antidronă P19 e produsă de compania germană Quantum Systems, care deja furnizează Ucrainei drone de recunoaștere Vector.

În prezent, Ucraina interceptează 95% din dronele de tip Shahed lansate de Rusia, cu ajutorul unui sistem antiaerian multistratificat, care include baterii de rachete Patriot, NASAMS, Iris-T, interceptori antidronă lansați de pe platforme navale, interceptori lansați de pe elicoptere, interceptori antidronă de fabricație ucraineană și diverse alte drone folosite la interceptarea și distrugerea dronelor de atac rusești.

P19 are ca „profil al misiunii” exact vânarea și interceptarea de drone, ceea ce l-ar face o armă utilă pe frontul ucrainean, notează publicația Euromaidan, care adaugă însă că P19 este momentan doar în faza de design.

Conform unei publicații de specialitate din Germania, compania Quantum Systems își propune lansarea pe piață a vânătorului de drone Pulse P19 în 2027.

Aeronava P19 e doată cu un radar modern AESA, un sistem de țintire electro-optic și poate transporta interceptori de drone, „muniții hoinare” (drone kamikaze care pot survola mai mult timp o zonă înainte de a ataca o anumită țintă), rachete ghidate laser sau mitraliere montate pe aripi.

Pulse P19 poate atinge o viteză maximă de 565 km/h și are un plafon de zbor de 7.620 de metri. Fără încărcătură, aeronava cântărește circa 1,7 tone și 2,5 tone, cu tot armamentul și muniția la bord. Viteza maximă de 565 km/h și capacitatea de a purta mai multe drone o fac astfel o armă perfect dedicată interceptării dronelor rusești de tip Shahed, care zboară cu viteze de circa 180 de kilometri pe oră.