Grecia închide una dintre cele mai faimoase plaje din cauza riscului extrem la care sunt expuși turiștii

Navagio este una dintre cele mai populare atracții turistice ale țării și apare anual în milioane de fotografii și postări pe rețelele sociale. Foto: Getty Images

Navagio Beach, una dintre cele mai cunoscute și fotografiate plaje din Grecia, va rămâne închisă vizitatorilor până în luna octombrie. Autoritățile elene au luat această decizie pentru a reduce riscurile la care sunt expuși turiștii, în special pericolul reprezentat de căderile de roci de pe versanții care înconjoară plaja, scrie greekcitytimes.com.

Cunoscută și sub numele de „Plaja Epavei”, Navagio este una dintre cele mai populare atracții turistice ale țării și apare anual în milioane de fotografii și postări pe rețelele sociale. În această vară însă, accesul turiștilor va fi restricționat.

Potrivit autorităților, măsura a fost luată în urma unor noi evaluări științifice care au indicat riscuri pentru siguranța vizitatorilor. Ministrul grec al Turismului, Vasilis Kikilias, a declarat că protejarea turiștilor reprezintă principala prioritate.

Decizia vine într-un context în care Grecia se confruntă cu un aflux fără precedent de vizitatori. Conform datelor oficiale, aproape 38 de milioane de turiști au ajuns în țară în 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată.

Insule celebre precum Santorini și Mykonos resimt deja efectele turismului excesiv. Localnicii reclamă de ani de zile probleme precum traficul aglomerat, lipsa apei, creșterea accentuată a chiriilor și presiunea tot mai mare asupra infrastructurii.

Închiderea temporară a plajei Navagio este considerată parte a unei strategii mai ample prin care autoritățile încearcă să gestioneze mai eficient turismul de masă. Obiectivul este găsirea unui echilibru între beneficiile economice aduse de vizitatori și protejarea pe termen lung a celor mai populare destinații turistice ale Greciei.