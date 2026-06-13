Cum va fi vremea săptămâna viitoare. ANM anunță încă un episod de ploi și vijelii, iar apoi cresc temperaturile până la 35 de grade

O masă de aer tropical va avansa peste mare parte a Europei și va influența și România începând de joi, 18 iunie. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat sâmbătă prognoza meteo pentru intervalul 14-21 iunie. Un nou episod de ploi și vijelii este așteptat duminică și luni, iar apoi vremea începe să se încălzească, potrivit meteorologilor.

O masă de aer tropical va avansa peste mare parte a Europei și va influența și România începând de joi, 18 iunie. Astfel, temperaturile vor crește treptat, iar în vestul țării sunt posibile primele valori caniculare, în jurul a 35°C, în intervalul 19–21 iunie, a anunțat ANM într-o postare pe Facebook.

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A fost o săptămână cu ploi torențiale, vijelii puternice, grindină și scăderi bruște de temperaturi.

„Instabilitatea a afectat întreg teritoriul țării, însă distribuția precipitațiilor a fost foarte neuniformă. În timp ce unele zone au înregistrat cantități nesemnificative de apă, în altele norma lunară a fost depășită într-un interval foarte scurt.

Un exemplu este postul pluvio Drăgănești-Olt, unde s-au acumulat 83,6 l/mp în aproximativ o oră și jumătate.

Pe lângă caracterul torențial al averselor, au fost semnalate și căderi de grindină, în general de mici dimensiuni, dar local și de dimensiuni medii (peste 2 cm diametru), în județul Suceava.

Răcirea vremii a fost semnificativă. Ziua de 12 iunie a fost cea mai rece pentru această dată la stațiile meteorologice Bârlad, Târgu Ocna și Adjud. La Vârful Omu au fost consemnate precipitații sub formă de lapoviță, iar în dimineața zilei de 13 iunie temperatura a coborât până la 3°C la Miercurea Ciuc”, a transmis ANM.

Un nou episod de ploi și vijelii

Weekendul se încheie tot cu vreme în general instabilă.

„O vastă arie de presiune scăzută prezentă peste nordul și estul continentului, acționează în tandem cu un anticiclon extins pe Atlanticul de nord și vestul Europei, iar pe această configurație barică este favorizat, pe de o parte transportul unei mase de aer rece polar pe toată zona centrală, iar pe de altă parte menținerea și extinderea undei mase de aer cald tropical peste zona sud-vestică și sudică. Centri barici (ciclonii și anticicloni) tind să apropie cele două mase de aer, astfel gradienții termici cresc pe anumite zone, iar astfel se dezvoltă noi zone frontale”, a precizat ANM.

Astfel, în zilele următoare masa de aer rece se va extinde pe partea de nord a României, iar pe sud se va remarca avansul aerului cald. Pe parcursul zilei de duminică în zonele joase sunt așteptate viteze de 40….60 km/h, iar în zona montană înaltă de peste 70…80 km/h.

„Tara noastră va fi cumva la zona de separație între două mase diferite, una rece și relativ uscată la nord și una caldă și umedă în sud. În această situație intervine și circulația atmosferică foarte intensă în troposfera medie, chiar prezența unui jet troposferic.

Din motivele expuse, este de așteptat ca instabilitatea atmosferică să devină accentuată începând cu după-amiaza zilei de duminică, aproximativ pe zona mediană a țării (Banat, sudul Crișaniei, Transilvania, nordul Olteniei și Munteniei), luni în partea de sud-est, iar în noaptea de luni spre marți, probabil în sud (dacă acest front se va ondula).

Acest mediu devine favorabil pentru fenomene severe, în special risc pentru intensificări ale vântului și vijelii puternice”, au precizat meteorologii.

Vineri, 19 iunie, prima zi de caniculă

Așadar, din nou instabilitate în diferite zone ale țării în zilele de duminică și luni, urmând ca marți, pe măsură ce presiunea atmosferică va fi în creștere, fenomenele asociate instabilității ar urma să fie pe arii restrânse, iar miercuri vremea va deveni în general frumoasă.

Valorile termice estimate de duminică și până miercuri vor fi în general apropiate de normalul acestei perioade, dar cu variații de la o zi la alta.

Vor fi temperaturi maxime în general între 22 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vest, iar nopțile chiar răcoroase mai ales prin nord și centru, unde vor fi minime de 8…10 grade și chiar 4…5 grade prin depresiunile Carpaților Orientali.

„Regimul de stabilitate atmosferică va favoriza persistența unei mase de aer tropical peste vestul, centrul și parțial sudul Europei, ceea ce va duce la reintensificarea valului de căldură și la revenirea temperaturilor caniculare”, a precizat ANM.

Masa de aer cald tropical va influența și România. Așadar, începând cu ziua de joi (18 iunie), astfel vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, iar primele temperaturi caniculare (valori în jurul a 35 de grade) sunt posibile în zonele de câmpie din vest în zilele de vineri, sâmbătă și duminică (19, 20 și 21 iunie).

Manifestări ale instabilității atmosferice vor fi și în a doua parte a săptămânii, în zonele de munte, dar pe arii restrânse și în nordul, centrul și estul teritoriului.

Așadar va fi o săptămână de iunie, în care ploile vor fi deficitare, iar sub aspect termic, primele 3 zile vor fi apropiate de normal, iar a doua parte a săptămânii va fi călduroasă, posibil caniculară în vest și sud-vest.