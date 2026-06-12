Temperaturile scad cu 10 grade în Capitală, vineri. Şefa ANM a anunţat cod galben de ploi şi a spus când revine vremea caldă

Bucureştiul, vizat de un cod galben de ploi, vineri, 12 iunie. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a anunţat vineri dimineaţa prognoza specială pentru Bucureşti. Potrivit meteorologilor, vremea va fi în general instabilă și se va răci semnificativ în cursul acestei zile. Pe de altă parte, Capitala, dar şi alte 10 judeţe se află astăzi sub un cod galben de ploi, vânt puternic, descărcări electrice şi grindină. Şefa ANM, Elena Mateescu, a declarat azi, la Antena 3 CNN, când revine vremea caldă în România.

Temperaturile scad cu 10 grade Celsius, în Capitală, vineri

După o noapte ploioasă în Bucureşti, ANM a transmis că, vineri, încă dinaintea prânzului, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, însoțite după-amiaza de descărcări electrice.

"În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp, și izolat posibil de peste 20 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21...23 de

grade.

În intervalul 12 iunie, ora 10 - 12 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ", au precizat meteorologii.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Şefa ANM: O masă de aer mai caldă va aduce temperaturi mai ridicate

Şefa Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat vineri dimineaţa, la Antena 3 CNN:

"(...). Pe de altă parte, în întreaga ţară temperaturile caracterizează o vreme mai rece pentru perioada în care ne aflăm. Astfel, maximele se vor situa cel mult între 19 până la 24 - 25 de grade Celsius.

La final de săptămână vor fi temperaturi în creştere: 30 - 31 de grade, iar săptămâna viitoare, aşa cum arată informaţiile la acest moment, posibil o masă de aer mai caldă va aduce o vreme mult mai frumoasă", a menţionat Elena Mateescu, directoarea ANM.