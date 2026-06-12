ANM a emis Cod galben de vijelii și grindină în Bucureşti şi 10 judeţe. Harta zonelor afectate

<1 minut de citit Publicat la 10:20 12 Iun 2026 Modificat la 11:05 12 Iun 2026

Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa şi Tulcea se află printre cele 10 judeţe, vizate de codul galben de furtuni. Sursa colaj foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineaţa un cod galben de ploi torențiale, vânt puternic și grindină, valabil pentru municipiul Bucureşti şi 10 judeţe. Potrivit meteorologilor, pe durata atenţionării de vreme severă sunt prognozate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, iar vântul va sufla cu rafale de până la 60 km/h.

Judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Tulcea, Brăila, Buzău şi municipiul Bucureşti se află azi, între orele 10:00 şi 21:00, sub o informare meteorologică de cod galben de averse însemnate cantitativ, instabilitate atmosferică.

"În Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp", s-a transmis într-un comunicat pe meteoromania.ro.

Ploi însemnate cantitativ şi instabilitate atmosferică, vineri, între orele 10:00 - 21:00. Sursa foto: meteoromania.ro

Meteorologii au mai precizat că vor fi manifestări de instabilitate atmosferică și pe arii restrânse în Moldova, Transilvania, Oltenia și sud-vestul Munteniei.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.