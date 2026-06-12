Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de ploi şi vânt care va sufla cu până la 70 km/h. Lista localităţilor afectate

Un cod galben de vânt vizează două judeţe, vineri, până la ora 18:30. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționarea nowcasting cod galben de ploi torențiale şi un altul de vânt care poate sufla cu până la 70 km/h. Rafalele puternice vor fi în judeţele Doj şi Mehedinţi, potrivit meteorologilor.

În plus, astăzi, până la ora 21:00, este în vigoare un cod galben de vijelii şi grindină, care vizează municipiul Bucureşti şi 10 judeţe. Şefa ANM, Elena Mateescu, a declarat azi, la Antena 3 CNN, că vremea caldă va reveni în România în cursul săptămânii viitoare.

Cod galben de vânt, care vizează două judeţe

Atenționarea nowcasting cod galben de vânt este valabilă până diseară, la ora 18:30 şi este valabilă pentru mai multe zone din Mehedinţi, dar şi pentru tot judeţul Dolj. "Local, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h", a transmis ANM.

județul Dolj;

zona joasă a județului Mehedinţi, respectiv zona localităților: Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Corcova, Baia de Aramă, Jiana, Pătulele, Bala, Cujmir, Breznița-Ocol, Bălăcița, Tâmna, Salcia, Devesel, Izvoru Bârzii, Oprișor, Butoiești, Gârla Mare, Șișești, Gruia, Punghina, Malovăț, Bâcleș, Prunișor, Dârvari, Broșteni, Ponoarele, Hinova, Burila Mare, Florești, Căzănești, Isverna, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Livezile, Braniștea, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Pristol, Vânjuleț, Husnicioara, Breznița-Motru, Vrata, Poroina Mare, Greci, Ilovăț, Balta, Stângăceaua, Rogova, Ilovița, Șovarna, Corlățel, Podeni, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu.

Cod galben de ploi, valabil în patru judeţe

Conform meteorologilor, codul galben de ploi este valabil pentru judeţele Bacău, Vaslui, Vrancea şi Galaţi, iar ei au estimat că el se va încheia puţin după ora 13:00.

zona joasă a județului Bacău, respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;

județul Galaţi;

zona joasă a județului Vrancea, respectiv zona localităților: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufești, Mera, Tulnici, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Soveja, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia Ciorăști, Biliești, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Negrilești, Bălești, Corbița, Broșteni, Năruja, Bordești, Boghești, Jitia, Valea Sării, Nănești, Bârsești, Spulber, Obrejița;

județul Vaslui.

"Local, vor fi averse, iar în timp scurt sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 20...30 l/mp", au mai precizat meteorologii.