Studiu: Românii au cheltuit în 2025 o sumă uriașă în magazine și mall-uri, peste cea din 2024. Unde s-au dus cei mai mulți bani

3 minute de citit Publicat la 11:14 19 Aug 2026 Modificat la 11:14 19 Aug 2026

Românii au cheltuit anul trecut cu aproape 7% în hipermarketuri și supermarketuri, multe dintre acestea fiind amplasate în mall-uri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Românii au cheltuit anul trecut peste 42 miliarde de euro în marile lanțuri de retail.

Este o sumă cu 5,6% mai mare comparativ cu 2024 și cu 77% peste nivelul din 2019, arată studiul Romania Retail Snapshot 2026, realizat de o companie de consultanță imobiliară, semnalează Agerpres.

Conform sursei citate, studiul se bazează pe rezultatele financiare de la 125 companii din 13 domenii diferite.

Studiul Cushman & Wakefield Echinox arată că aceste companii au înregistrat o creștere medie anuală a veniturilor de 10% în perioada 2019-2025, adică un ritm superior evoluției cumulate a inflației.

Înfrumusețarea, băutura și mâncarea au avut cele mai spectaculoase creșteri în 2025

Segmentul supermarketurilor și hipermarketurilor și-a consolidat poziția de lider al pieței, cu vânzări de 25,7 miliarde euro, în creștere cu 6,9% comparativ cu anul precedent.

Acest segment reprezintă peste 60% din cifra de afaceri totală analizată.

În același timp, sectorul DIY (bricolaj) și-a continuat expansiunea, atingând vânzări de 4,2 miliarde euro (+4,8%), în timp ce retailerii din categoria Electro-IT au generat venituri de 3,6 miliarde euro, menținându-se la un nivel similar celui din 2024.

Categoria Fashion a înregistrat o cifră de afaceri de 2,7 miliarde euro, adică un avans anual de 3,3%. Creșterea moderată, dar constantă, a fost susținută de o bază extinsă de operatori și de dezvoltarea continuă a spațiilor de retail.

Cele mai accelerate ritmuri de creștere au fost consemnate în segmentele Cosmetice (+12,8%) și Food & Beverage (+11,2%).

Specialiștii spun că evoluțiile acestor categorii confirmă tendințele de diversificare ale consumului și susțin interesul retailerilor pentru extinderea prezenței în principalele proiecte comerciale din România.

Cele 13 domenii care au fost analizate sunt FMCG (marile rețele de hipermarketuri și supermarketuri), Fashion, DIY (bricolaj), Articole Sportive, Încălțăminte, Articole pentru Copii, Bijuterii, Home & Deco, Restaurante, Baruri și Cafenele, Cosmetică, Electro-IT, Entertainment, Magazine Specializate.

Studiu: Rezultatele din 2025 arată că se pot obține creșteri și într-un complex economic dificil

Împreună, cei 125 de retaileri operează peste 8.000 de magazine, majoritatea dintre acestea funcționând în proiecte de retail de tip mall, parcuri de retail sau galerii comerciale.

"Rezultatele din 2025 confirmă capacitatea pieței de retail de a genera creștere chiar și într-un context economic complex.

Dincolo de performanța segmentului alimentar, observăm o accelerare puternică în categorii precum Cosmetice și Food & Beverage, ceea ce indică o maturizare a comportamentului de consum și o cerere în creștere pentru experiențe și concepte comerciale moderne.

Această evoluție susține planurile de extindere ale retailerilor și menține interesul pentru spațiile comerciale performante din principalele orașe ale țării", a afirmat Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox, citată în studiu.

Studiu: 11 din 13 categorii analizate au avut o evoluție pe plus a afacerilor. Retailul se extinde chiar și când scade PIB-ul

Un alt semnal pozitiv este faptul că 11 dintre cele 13 categorii analizate au raportat o evoluție pozitivă a cifrei de afaceri în 2025, demonstrând că dinamica pieței este susținută nu doar de segmentele de primă necesitate, ci și de cele non-esențiale.

Conform consultanților, majorarea veniturilor obținute de marii retaileri s-a realizat atât ca urmarea a deschiderilor de noi magazine, cât și prin creșterea vânzărilor în magazinele fizice și extinderea online a unora dintre operatori.

În prima jumătate a acestui an, au fost livrați aproximativ 60.000 mp de spații comerciale prin extinderea unui centru comercial și inaugurarea a patru parcur de retail în orașe precum București, Bacău, Cluj-Napoca și Drobeta-Turnu Severin, potrivit Romanian Retail Marketbeat Q2 2026.

Aceste evoluții au avut loc într-un context economic mai puțin favorabil.

România a înregistrat o contracție de 0,8% a PIB-ului în primul semestru din 2026, în timp ce rata anuală a inflației a ajuns la 10,4%, afectând puterea de cumpărare și conducând la o scădere de 5,6% a vânzărilor de retail în perioada analizată.

Autorul studiului, Cushman & Wakefield Echinox, este o companie de consultanţă imobiliară, afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare.