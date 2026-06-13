Un brand cu tradiție de peste un secol reînvie. Cum va fi transformată fabrica Clujana într-un hub de cercetare

Un brand cu tradiție de peste un secol reînvie. Fosta fabrică Clujana, odinioară unul dintre cei mai mari producători de încălțăminte din Europa de Est, ar putea deveni un hub modern de inovație și afaceri. Autoritățile din Cluj vor să transforme platformele industriale abandonate într-un hub pentru IMM-uri, start-up-uri și cercetare.

În anii '80, fabrica de încălțăminte Clujana avea 8.000 de angajați și exporta produse în toată lumea. Astăzi, din fosta platformă industrială au rămas doar spațiile de producție și brandul, aflat acum în proprietatea Consiliului Județean Cluj.

Autoritățile vor acum să readucă la viață acest simbol industrial, printr-un proiect amplu cu fonduri europene. Planul este transformarea fabricii într-un hub modern de business și inovare.



„Odată cu închiderea fabricii, Consiliul Județean a preluat brandul și a înregistrat la OSIM acest brand Clujana, iar acum, împreună cu ADR Nord-Vest într-o asociere, vom face un Clujana Innovation hub.

Vom face un centru de inovare și cercetare prin care vom implica toate societățile doritoare din oraș, din județ, universitățile, studenții și vom crea un hub pentru IMM-urile românești. Îmi doresc pentru firmele din România, în sfârșit, un centru de cercetare și inovare care să-i ajute pe ei în tot ceea ce înseamnă afacerile pe care le vor derula”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.





Noul concept presupune un centru dedicat companiilor românești, universităților și tinerilor antreprenori, unde vor exista spații pentru cercetare, dezvoltare și colaborare.

Platforma actuală, aflată în stare avansată de degradare, va fi modernizată și consolidată complet. Clădirile vor fi dotate cu echipamente moderne, iar spațiile vor fi adaptate pentru activități de co-working, mentorat și prototipare.



„Sunt cam în jur de 6.000 de metri pătrați de spații de producție și clădiri administrative, 400-500 metri. Brandul este securizat la OSIM, este prelungit până in 2032. Fabrica are 115 ani. Sper ca în acest hub nou de dezvoltare și laborator de industire vom avea loc și de o mică producție”, a spus Călin Oancea, administrator special Clujana.



Prin această investiţie, Clujana devene un exemplu de reconversie industrială de succes. Autoritățile speră ca viitorul hub să consolideze poziția Clujului ca centru regional de dezvoltare inteligentă și să atragă investiții, start-up-uri și proiecte inovatoare.