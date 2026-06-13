În orașul Samsung de lângă Seul, prețurile apartamentelor au explodat. Motivul: bonusurile uriașe din boomul AI

Dongtan, Coreea de Sud. sursa foto: Getty

Angajații Samsung și SK Hynix din Dongtan urmează să primească bonusuri anuale de până la 600 de milioane de woni – de doisprezece ori salariul mediu din Coreea de Sud. Efectul s-a simțit imediat: apartamentele s-au scumpit cu 132.000 de dolari în două săptămâni, vânzările de produse de lux au crescut cu 40%, iar jumătate dintre cumpărătorii de locuințe plătesc cash. Boomul AI a transformat un oraș-fabrică într-un paradis al noilor bogați, scrie Financial Times.

Choi Mi-sook nu a mai văzut niciodată o asemenea cursă imobiliară în Dongtan. În ultimele două săptămâni, spune agentul imobiliar, prețul unui apartament mic a crescut cu 200 de milioane de woni – aproximativ 132.000 de dolari – dacă găsești pe cineva dispus să vândă.

Dongtan, parte a orașului Hwaseong de la periferia Seulului, se află în inima „centurii semiconductoarelor” din Coreea de Sud. Mulți dintre potențialii cumpărători de locuințe lucrează la Samsung Electronics, unde un acord încheiat luna trecută prin care angajații urmează să împartă profiturile uriașe ale producătorului de cipuri – generate de boomul inteligenței artificiale – a declanșat o adevărată goană după investiții imobiliare.

Alții lucrează la SK Hynix, un rival al Samsung care a oferit angajaților săi un acord similar de împărțire a profitului anul trecut.

Rezultatul: apartamentele din complexul Lotte Castle de lângă stația Dongtan, care se vindeau cu 1,5 miliarde de woni înainte de septembrie anul trecut, ajung acum la aproximativ 2,1 miliarde, spune Choi. Oferta e limitată, pentru că proprietarii amână vânzările în așteptarea unor prețuri și mai mari.

„Samsung va acorda și împrumuturi de 500 de milioane de woni cu dobândă mică angajaților săi, așa că prețurile vor crește și mai mult”, spune ea.

Samsung și SK Hynix controlează împreună o mare parte din piața cipurilor de memorie avansate folosite în serverele de inteligență artificială. Angajații ambelor companii urmează să primească bonusuri anuale medii de 600 de milioane de woni – comparativ cu salariul mediu național de aproximativ 50 de milioane de woni.

Dongtan, cu blocurile sale de 40-50 de etaje, restaurantele de franciză și centrele comerciale strălucitoare, a devenit unul dintre cele mai rapid îmbogățite locuri din țară.

„Poate că mai mult de jumătate dintre cumpărătorii din zona stației Dongtan plătesc cash”, spune Yoo Chang-wan, un alt agent imobiliar local. „Oameni din semiconductoare, oameni de afaceri, avocați și alții care pur și simplu gândesc: «Prețurile cresc, cumpăr acum!»”

La magazinul Lotte din Dongtan, angajații au declarat că veniturile din ianuarie până în mai au fost cu 25% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, iar vânzările de produse de lux au crescut cu 40%.

În apropiere, în Icheon, unde are sediul SK Hynix, înmatriculările de mașini de import – în general mult mai scumpe decât brandurile autohtone precum Hyundai sau Kia – s-au mai mult decât dublat între februarie 2025 și februarie 2026, potrivit Asociației Importatorilor și Distribuitorilor de Automobile din Coreea.

Bogăția generată de cipuri transformă și finanțele autorităților locale. Lee Jun-seok, care reprezintă un district din Hwaseong în Parlament, a scris pe rețelele sociale în aprilie că orașul se așteaptă să încaseze de la Samsung impozit pe profit de 1 până la 1,3 trilioane de woni doar în acest an – o sumă extraordinară pentru o administrație al cărei buget anual este de aproximativ 3,5 trilioane de woni.

Nu toată lumea beneficiază însă de pe urma acestui boom. Un florar de vizavi de complexul Lotte Castle spune: „Bonusurile astea nu m-au ajutat încă pe mine. Oricum, nu cred că mulți dintre băieții care lucrează în domeniul ăsta cumpără flori pentru soții sau prietene”.

Choi, agentul imobiliar, spune că majoritatea angajaților Samsung și SK Hynix sunt „oarecum cumpătați” în cheltuielile personale. Mulți sunt în treizeci și patruzeci de ani. „Fiind la vârsta la care își întemeiază o familie, sunt încă puțin atenți cu banii”, spune ea.

Acordul recent al Samsung de împărțire a profiturilor a stârnit și nemulțumiri în alte divizii ale conglomeratului, unde condițiile sunt mult mai puțin generoase.

„Un angajat de nivel inferior din divizia de memorie poate câștiga mult mai mult decât șeful meu de departament. Cum e posibil asta?”, se întreabă un angajat de nivel mediu al Samsung Foundry, divizie care va primi bonusuri mult mai mici decât profitabila divizie de cipuri de memorie.

„Moralul în divizia noastră nu e deloc ridicat în ultima vreme”, spune un manager Samsung care lucrează de aproximativ 15 ani în divizia non-memorie a companiei. „Non-memoria este motorul de creștere al companiei pe viitor, dar primim mai puțin decât cei din memorie doar pentru că afacerea nu generează profit imediat. Ne simțim lăsați în urmă”.