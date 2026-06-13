Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc

Acestea sunt dispozitive anti-orbire, proiectate pentru a reduce efectul luminilor venite din sens opus. Foto: Hepta

Mulți șoferi trec zilnic pe lângă ele fără să le acorde atenție. Nu sunt elemente decorative, nu au rămas acolo după lucrări și nici nu fac parte din sistemele de protecție fonică. Totuși, aceste lamele verzi montate pe parapetele centrale ale autostrăzilor au un rol esențial pentru siguranța rutieră, potrivit auto-swiat.pl.

În realitate, ele sunt dispozitive anti-orbire, proiectate pentru a reduce efectul luminilor venite din sens opus.

Cum îi protejează pe șoferi

Lamelele sunt amplasate vertical pe parapetele care separă sensurile de circulație. Rolul lor este să întrerupă fasciculele luminoase ale farurilor vehiculelor care circulă din direcția opusă, împiedicând lumina să ajungă direct în câmpul vizual al șoferilor.

Forma, înălțimea și distanța dintre aceste elemente sunt calculate cu atenție, astfel încât să blocheze lumina exact în unghiurile în care aceasta poate provoca orbirea temporară a conducătorilor auto.

Avantajul este că sistemul funcționează permanent, fără consum de energie și fără intervenții speciale, atât timp cât dispozitivele nu sunt deteriorate.

De ce sunt necesare chiar și pentru faza scurtă

Mulți cred că problema apare doar atunci când șoferii folosesc faza lungă. În practică, și luminile de întâlnire pot deveni periculoase în anumite condiții.

Diferențele de nivel ale carosabilului, curbele, bretelele de acces sau zonele unde sensurile de mers se apropie pot face ca farurile mașinilor din sens opus să lumineze direct în ochii șoferilor. La viteze de autostradă, chiar și câteva secunde de orbire pot avea consecințe grave.

Unde sunt instalate

Aceste sisteme se montează în special în zonele unde riscul de orbire este ridicat:

pe autostrăzi și drumuri expres cu parapet median îngust;

în apropierea nodurilor rutiere;

în curbe;

în zone cu diferențe de nivel între sensurile de circulație;

lângă bretele pe care traficul circulă în direcții opuse;

în apropierea unor surse puternice de iluminat care pot afecta vizibilitatea.

În schimb, pe sectoarele unde spațiul dintre sensuri este suficient de mare, aceste dispozitive nu mai sunt necesare, deoarece distanța reduce în mod natural efectul luminilor venite din față.

Nu întotdeauna sunt verzi

În unele cazuri, protecția împotriva orbirii este asigurată prin alte soluții. Autoritățile pot folosi vegetație, precum arbori și arbuști sau alte structuri special concepute pentru a bloca lumina.

Indiferent de forma aleasă, scopul rămâne același: să reducă disconfortul provocat de farurile din sens opus și să crească siguranța traficului la viteze mari. Astfel, chiar dacă mulți șoferi nici nu observă aceste elemente, ele contribuie zilnic la prevenirea unor situații periculoase pe autostrăzi.