Axios: SUA şi Iran vor avea duminică o întâlnire virtuală pentru a semna acordul pentru încetarea războiului

Acest acord ar facilita deschiderea negocierilor privind programul nuclear iranian. Foto: Getty Images

Acordul care va pune capăt războiului din Iran și va debloca Strâmtoarea Ormuz va fi semnat duminică, într-o întâlnire virtuală, la care vor participa reprezentanți ai SUA și ai Iranului, alături de mediatorii pakistanezi şi qatarezi, potrivit surselor Axios, relatează Agerpres.

Acest memorandum de înţelegere ar extinde încetarea focului în vigoare din aprilie cu încă 60 de zile şi ar facilita deschiderea negocierilor privind programul nuclear iranian, a adăugat publicaţia.



Surse americane şi din ţările mediatoare citate de Axios au confirmat că semnarea se va face virtual din motive logistice.



Semnarea acestui acord ar fi rezultatul a aproape trei luni de negocieri între administraţia Trump şi regimul de la Teheran, cu medierea Pakistanului, Qatarului, Egiptului şi Turciei.



Acordul ar pune capăt războiului început de SUA şi Israel pe 28 februarie împotriva Iranului şi ar putea contribui la stabilizarea pieţelor energetice, afectate de blocada iraniană a Strâmtorii Ormuz, prin care trecea 20% din petrolul mondial înainte de conflict.



Preşedintele Donald Trump va călători luni în Franţa pentru a participa la summitul G7, unde speră să se întâlnească şi cu liderii din Egipt, Qatar şi Emiratele Arabe Unite, cu care va discuta despre situaţia din Iran.



Potrivit surselor americane, a fost invitat şi prinţul moştenitor saudit, Mohamed bin Salman, care nu poate participa din cauza unor probleme de agendă în timp ce prezenţa premierului israelian Benjamin Netanyahu nu este de aşteptat.