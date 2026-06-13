AP: Muncitori străini au fost plătiți cu mai puțin de 2 dolari pe oră pentru a construi un nou consulat american la Milano

Investigația este condusă de procurorul Paolo Storari, care a coordonat și anchete privind ateliere clandestine ce aprovizionează branduri de lux. FOTO: Profimedia Images

Muncitori străini care construiau un consulat american extins, în valoare de 350 de milioane de dolari, la Milano, au fost plătiți cu mai puțin de 2 dolari pe oră, deși li s-au promis salarii corecte, potrivit Associated Press.

Procurorii italieni investighează compania Caddell Construction, cu sediul în Montgomery, Alabama, un constructor important de misiuni diplomatice americane. Doi dintre managerii săi din Italia au fost arestați în această lună sub suspiciunea de exploatare a forței de muncă, unul în timp ce se îmbarca într-un zbor pentru a părăsi țara și altul în timp ce plănuia să fugă, au spus procurorii.

Investigația este condusă de procurorul Paolo Storari, care a coordonat și anchete privind ateliere clandestine ce aprovizionează branduri de lux. Până în prezent, doar Caddell a fost numită ca țintă, nu și subcontractorii săi.

Ancheta privind consulatul a fost deschisă în urmă cu aproximativ șase luni și implică aproximativ 70 de muncitori, în principal din India. Procurorii susțin că Caddell a dedus ilegal cazarea și masa din salarii și i-a forțat să lucreze 10 ore pe zi, șase zile pe săptămână. Unii au fost plătiți cu doar 500 de euro (mai puțin de 580 de dolari) lunar după deducerea cazării și mesei, au spus procurorii. Salariul minim pentru muncitorii în construcții din Milano pornește de la 13,39 euro (peste 15 dolari) pe oră, potrivit fondului de beneficii Cassa Edile.

Caddell și Departamentul de Stat al SUA au spus că investighează acuzațiile și colaborează cu autoritățile italiene.

Proiectul consulatului face parte dintr-un boom al construcțiilor din Milano din ultimele două decenii, care a modernizat orizontul orașului și a crescut profilul internațional al capitalei italiene a modei și finanțelor.

Muncitorii descriu salarii neplătite și amenințări

AP a discutat cu patru muncitori din Kenya și unul din India la un centru sindical, unde oficialii organizau asistență, inclusiv ajutor juridic și locuință. Muncitorii au furnizat documente și au vorbit sub protecția anonimatului de teamă de represalii și pentru a proteja ancheta în desfășurare.

Muncitorii kenyeni au spus că au fost angajați de Caddell după ce au lucrat la o extindere de mai multe milioane de dolari a ambasadei SUA din Nairobi.

Ei au spus că nu au fost plătiți nici pe departe conform promisiunilor și au fost amenințați de personalul de resurse umane de la șantier după ce au pus întrebări conducerii.

„Când mergi la birou să pui orice întrebare, ți se spune: «Ori muncești, ori vei fi trimis înapoi în țara ta. Asta este suma pe care ar trebui să o primești»”, a spus un electrician kenyan. El a adăugat că a fost plătit doar cu 800 de euro (925 de dolari) pe lună, deși i se promiseseră 2.300 de euro (2.660 de dolari).

Un alt electrician kenyan a spus că a fost amenințat cu defăimarea după ce a prezentat un rezumat generat de AI al legislației muncii italiene și că i s-a spus că cei 25.000 de euro din scrisoarea de angajare erau „pentru scopuri de viză”, nu o promisiune de plată.

Guvernul SUA și Caddell spun că investighează

Departamentul de Stat a spus că investighează acuzațiile formulate de procurori și că autoritățile americane colaborează cu cele italiene.

„Guvernul SUA nu tolerează exploatarea forței de muncă”, a spus departamentul într-un comunicat.

Caddell a spus că „cooperează pe deplin” cu autoritățile italiene și desfășoară propria „anchetă amplă asupra acestei situații pentru a se asigura că toți subcontractorii și consultanții noștri globali respectă toate standardele de muncă și cerințele legale”.

„Caddell este angajată să trateze și să plătească lucrătorii în mod corect. Vom continua să lucrăm cu autoritățile cu bună credință pentru a asigura bunăstarea celor care lucrează la acest proiect important”, a spus compania într-un comunicat.

Cu mai bine de un deceniu în urmă, Caddell a plătit milioane de dolari guvernului SUA pentru a închide acuzații potrivit cărora ar fi făcut declarații false pentru a obține acces la stimulente guvernamentale. Caddell nu a răspuns unei solicitări de comentariu privind acel caz.

Muncitorii concediați cer ajutor

Toți cei cinci muncitori care au vorbit cu AP, cu vârste între 20 de ani și 50 de ani, au spus că au fost concediați fără motiv în acest an. Unul dintre ei a spus că s-a întors din vizita la familia sa din Kenya și a descoperit că nu mai avea loc de muncă sau loc de cazare.

Patru dintre muncitori erau electricieni calificați, inclusiv muncitorul indian al cărui CV arăta că avea peste un deceniu de experiență în alte companii din statele din Golful Persic.

Muncitorul indian a spus că i s-a promis un salariu lunar de 2.500 de euro (aproape 3.000 de dolari). În schimb, avea un fluturaș de salariu care arăta că plata sa reală era de aproximativ 500 de euro (mai puțin de 580 de dolari) pe lună. Acesta indica un salariu orar de 1,55 euro (1,80 dolari).

Kenyenii au spus că au contactat autoritățile după ce au aflat de anchetă.

„Cred în justiție”, a spus unul dintre ei. „Și muncitorii de acolo nu ar trebui să se teamă. Ar trebui să vină și să vorbească.”

Doi au spus că în prezent dorm în parcuri, iar unul stă la un prieten. Unul a spus că i s-a oferit un loc de muncă la un șantier Caddell din altă țară, dar a refuzat după experiența din Milano.

Caddell este un contractor major pentru misiuni diplomatice

Caddell a devenit un lider în construirea misiunilor diplomatice americane când Departamentul de Stat a lansat un amplu program de securizare după atentatele din 1998 asupra ambasadelor SUA din Tanzania și Kenya, în care au murit peste 250 de persoane.

„Foarte puțini contractori pot îndeplini cerințele stricte pentru a licita chiar și pentru lucrări securizate necesare proiectelor diplomatice”, a spus Caddell pe site-ul său, cu ocazia celei de-a 40-a aniversări în 2023. La acel moment, compania avea 39 de proiecte în portofoliul său de ambasade, în valoare de 7,4 miliarde de dolari. De atunci a adăugat încă patru proiecte.

Campusul consulatului din Milano este construit pe un teren de 10 acri (40.000 metri pătrați), pe un fost poligon de tragere. Actualul consulat american este într-o clădire turn proiectată de renumitul arhitect italian Gio Ponti.

Planurile campusului includ aproximativ 500 de „muncitori angajați local”, potrivit Departamentului de Stat al SUA. Proiectul include restaurarea unei clădiri vechi de un secol, împreună cu o clădire de consulat cu cinci etaje, grădini restaurate, un bazin reflectorizant și o mare zonă exterioară de adunare.

Lucrările continuă sub supravegherea instanței. Muncitorilor nu li se mai reține cazarea și masa. Sunt limitați la 45 de ore și au garantate două zile libere pe săptămână.

Evidențele de plată par să susțină acuzațiile

Fluturașii de salariu prezentați de muncitori indicau taxe aparente de 510 euro (aprox. 590 dolari) pe lună pentru locuință și peste 300 de euro (aprox. 350 dolari) lunar pentru mâncare. Dar aceste deduceri explică doar o parte din diferența dintre salariile promise și cele reale.

Sindicatele intenționează să ceară despăgubiri pentru muncitori pentru a recupera cel puțin ceea ce au câștigat „prin muncă grea și angajament”, a spus Laura Malguzzi, reprezentant sindical la federația Fillea Cgil.

Malguzzi a spus că a fost surprinsă că fluturașii de salariu par să documenteze exploatarea. Experții sindicali încă studiază documentele, care nu sunt conforme cu standardele italiene, și nu le-au putut verifica originea.

„Probabil aveau în minte certitudinea absolută că sunt intangibili”, a spus Malguzzi.

Muncitorii kenyeni au spus că au acceptat cu reticență un salariu de 200 de dolari lunar în Nairobi, unde șomajul este ridicat. Dar se așteptau la mai mult din partea unei companii americane care operează în Europa.