Bătălia pentru Milos: Localnicii luptă împotriva preluării corporative a insulei grecești

2 minute de citit Publicat la 23:45 13 Iun 2026 Modificat la 23:53 13 Iun 2026

Milos este o insulă vulcanică și este populară datorită peisajului captivant și colorat, cu plaje cu nisip fin / sursă foto: Getty Images

Primarul insulei Milos, Manolis Mikelis, avertizează că noile măsuri propuse de guvernul elen privind dezvoltarea turismului ar putea bloca afacerile locale și ar favoriza marile investiții, în detrimentul comunității locale. El susține că, în aceste condiții, mulți localnici ar fi nevoiți să își vândă terenurile, scrie publicația Greek Reporter.

Edilul critică noul cadru de amenajare turistică aflat în discuție. Concret, legislația stabilește cerințe minime stricte privind terenurile pentru construirea de noi hoteluri, stabilind pragul la 8, 12 sau 16 stremmata (aproximativ 2 până la 4 acri), în funcție de zona specifică.

Primarul susține că, în contextul în care proprietatea pe insulă este fragmentată, iar familiile locale dețin în general terenuri de 4-6 stremmata, noile reguli ar împiedica dezvoltarea afacerilor turistice mici, gestionate local.

„În consecință, acest lucru permite accesul marilor fonduri și al celor bogați care au prea mulți bani, obligându-i pe localnici să își vândă proprietățile doar pentru ca aceste afaceri să poată funcționa doar șapte luni pe an”, a avertizat Mikelis într-un interviu acordat publicației Greek Reporter.

Manolis Mikelis spune că încearcă în mod activ să blocheze executarea unui aflux recent de autorizații de construire nou emise.

„Acesta este obiectivul și asta vedem că se întâmplă”, a mai adăugat el.

Acesta avertizează că noul plan de amenajare turistică amenință să desfigureze definitiv una dintre cele mai pitorești insule ale Greciei.

Syrmata, afectată de noul cadru de reglementare

Primarul susține că noul plan de amenajare nu afectează doar comunitatea locală și mediul, ci și obiectivele din patrimoniul cultural unic al insulei: syrmata.

Syrmata reprezintă locuințele tradiționale ale pescarilor greci, renumite pentru ușile și ferestrele viu colorate și amplasarea chiar la malul mării. Aceste construcții sunt emblematice în special pentru insula Milos.

„Syrmata era moștenirea culturală a acestui loc, ilustrând viața oamenilor de acum 150 de ani”, a explicat Mikelis.

„Pentru a supraviețui, au săpat o groapă în stânci pentru a-și depozita barca și echipamentul de pescuit, astfel încât să poată trăi din pescuit și să supraviețuiască în timpul ocupației Axei și cu mult înainte de aceasta”, a mai adăugat el.

Autoritățile locale solicită elaborarea unor reguli arhitecturale stricte, menite să asigure protejarea și restaurarea celor 350 de clădiri existente prin metode tradiționale, chiar dacă acestea nu beneficiază de recunoaștere oficială din partea statului.

Milos este o insulă vulcanică și este populară datorită peisajului captivant și colorat, cu plaje cu nisip fin, peșteri marine subacvatice și stânci roșii.

Pe lângă cele 75 de plaje exotice, turiștii pot vizita satele pitorești de pescari, cu o istorie bogată și cu o diversitate culinară aparte.