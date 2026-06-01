Top 7 destinații pentru luna de miere în Grecia, în afară de Santorini

2 minute de citit Publicat la 22:47 01 Iun 2026 Modificat la 22:52 01 Iun 2026

Grecia este una dintre cele mai populare destinații pentru luna de miere, datorită peisajelor spectaculoase și atmosferei romantice. Țara oferă numeroase locuri ideale pentru cuplurile proaspăt căsătorite, de la insule încărcate de istorie, la plaje liniștite.

Există o mulțime de destinații superbe pentru o lună de miere de neuitat, însă Grecia rămâne una dintre cele mai căutate destinații pentru vacanța cuplurilor proaspăt căsătorite.

Fie că își doresc relaxare, explorare sau intimitate, mirii au de unde alege în „țara lui Afrodita și Eros”, scrie publicația Greek Reporter.

Topul celor mai căutate insule pentru luna de miere

Folegandros

La doar o oră cu barca de mare viteză de Santorini, insula Folegandros este destinată celor care doresc să experimenteze momente mai simple și mai memorabile în Grecia. Arhitectura simplă, dar unică îi atrage ca pe un magnet pe cei care vor să aibă parte de o experiență de neuitat.

Insula Milos

Milos este o insulă vulcanică și este populară datorită peisajului captivant și colorat, cu plaje cu nisip fin, peșteri marine subacvatice și stânci roșii. Pe lângă cele 75 de plaje exotice, cuplurile proaspăt căsătorite pot vizita satele pitorești de pescari, cu o istorie bogată și cu o diversitate culinară aparte.

Canalul d'Amour din Corfu

Insula Corfu, situată în Marea Ionică, este o destinație de vis pentru mulți români. Această insulă grecească atrage ușor vizitatorii datorită peisajelor ei spectaculoase, plajele cu apă cristalină, arhitectură impresionantă și ospitalitatea localnicilor.

Corfu are o istorie bogată și a fost influențată de diferite culturi de-a lungul timpului. Acest lucru se reflectă în arhitectura sa variată, cu influențe venețiene, franceze și britanice.

Una dintre cele mai frumoase și cunoscute plaje de pe insula Corfu , pitorescul Canal d'Amour sau „Canalul Iubirii”, este cunoscut în întreaga Europă și în întreaga lume ca plaja pentru adevărații îndrăgostiți care vor să rămână împreună pentru totdeauna. Situat în nordul insulei, locul se remarcă prin formațiunile spectaculoase de gresie sculptate natural.

Stâncile se ridică de o parte și de alta, formând un canal îngust, asemănător unui fiord, care creează un peisaj unic și impresionant.

Skopelos

Skopelos este adesea descrisă drept „insula romantismului”, datorită peisajelor sale verzi și atmosferei liniștite, mult mai puțin aglomerate decât în alte destinații turistice populare din Grecia.

Insula atrage vizitatori din întreaga lume prin frumusețea sa naturală.

Cefalonia

Cefalonia este cea mai mare insulă din Marea Ionică și este cunoscută mai ales pentru plajele sale pitorești, precum Myrtos, Antisamos, Lourdas, Skala, dar și diversității culinare.

Cu un nisip alb orbitor și peșteri misterioase, insula este atrage mii de vizitatori anual.

Hydra

Hydra este una dintre cele mai romantice destinații din Grecia, ideală pentru o lună de miere. Printre obiectivele populare care se regăsesc pe insulă se numără conace, străzi înguste și pietruite. Este cunoscută mai ales pentru faptul că nu există mașini.

Paxos

Paxos este o insulă minusculă lungă de doar șapte mile și este cunoscută pentru coastele sale albastru-verzui și plajele verzi cu copaci care ajung până la marginea apei.

Este o insulă foarte primitoare, cu sate de pescari și plantații de măslini care se întind de-a lungul Mării Ionice. La sud de Insula Paxos, mai exact la 3 km, se află Antipaxos, care numără doar câteva case de localnici, dar care este o adevărată delectare pentru cei ce fug de aglomerația din marile orașe.

Pe coasta Paxos, se poate găsi peștera Papanikolis, unde a fost ascuns un submarin grecesc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.