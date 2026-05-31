Cele mai frumoase țări din lume în 2026. În vârful clasamentului este țara preferată a românilor. Cum arată top 10

Publicat la 07:06 31 Mai 2026

Alegerea celei mai frumoase țări din lume rămâne, fără îndoială, o chestiune de gust. Pentru unii, frumusețea înseamnă plaje exotice și ape turcoaz, pentru alții - orașe istorice, munți spectaculoși sau experiențe culturale memorabile. Cu toate acestea, anumite destinații reușesc an de an să domine topurile internaționale dedicate turismului.

Potrivit unui clasament realizat de World Population Review pe baza aparițiilor constante în publicații și ghiduri de călătorie prestigioase, precum Condé Nast Traveler și Travel & Leisure, Grecia a fost desemnată cea mai frumoasă țară din lume în 2026.

Grecia, liderul clasamentului

Grecia impresionează prin combinația dintre peisajele mediteraneene spectaculoase, patrimoniul istoric și atmosfera relaxată specifică insulelor sale. Santorini, cu faimoasele domuri albastre și case albe, rămâne una dintre cele mai fotografiate destinații din lume. În plus, siturile istorice precum Delphi sau Partenonul continuă să atragă milioane de turiști anual.

Specialiștii în turism consideră că succesul Greciei se datorează și diversității experiențelor pe care le oferă, de la vacanțe pe litoral și croaziere, până la explorarea vestigiilor antice și gastronomia locală.

Noua Zeelandă, pe locul al doilea

Pe poziția secundă se află Noua Zeelandă, apreciată pentru peisajele sale dramatice și natura aproape neatinsă. Munții, lacurile cristaline și fiordurile spectaculoase au făcut din această țară un adevărat simbol al turismului de aventură.

Popularitatea internațională a crescut și mai mult după ce regiunile sale naturale au fost folosite drept decor pentru trilogia Stăpânul Inelelor, transformând Noua Zeelandă într-o destinație asociată cu peisaje desprinse parcă din filme fantastice.

Italia completează podiumul

Italia ocupă locul al treilea și continuă să fie una dintre cele mai apreciate destinații turistice ale lumii. Țara impresionează prin patrimoniul cultural excepțional, orașele istorice, podgoriile și gastronomia renumită la nivel global.

De la ruinele Romei și arta renascentistă din Florența până la peisajele de pe Coasta Amalfitană sau Toscana, Italia oferă o combinație rară între cultură, natură și stil de viață.

Top 10 cele mai frumoase țări din lume în 2026

1. Grecia

2. Noua Zeelandă

3. Italia

4. Elveția

5. Spania

6. Thailanda

7. Norvegia

8. Islanda

9. Australia

10. Austria

Frumusețea, o experiență subiectivă

Autorii clasamentului subliniază însă că frumusețea unei țări nu poate fi măsurată exclusiv prin peisaje sau obiective turistice. Experiențele personale, cultura locală, gastronomia și atmosfera unui loc joacă un rol esențial în percepția fiecărui călător.

Astfel, în timp ce unii turiști preferă farmecul urban al Franței sau sălbăticia Canadei, alții aleg liniștea Portugaliei ori exotismul insulelor tropicale.

În final, cele mai frumoase destinații rămân cele care reușesc să creeze amintiri memorabile, fie că este vorba despre un apus pe o insulă grecească, o cafea într-o cafenea pariziană sau o simplă plimbare pe malul oceanului.