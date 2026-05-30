FlixBus reînvie celebrul autobuz 666, „cursa spre iad”, de pe litoralul polonez

2 minute de citit Publicat la 18:23 30 Mai 2026 Modificat la 18:23 30 Mai 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Hepta

La trei ani după ce a dispărut de pe șosele, faimoasa cursă 666 către peninsula Hel revine în Polonia – de această dată operată de FlixBus. Linia va lega Cracovia de Hel, trecând prin Varșovia și prin cele mai populare stațiuni de pe peninsulă, relatează Euronews.

Vestea reintroducerii numărului 666 a stârnit imediat un val de interes atât din partea presei, cât și a pasagerilor. Nu este vorba doar despre o nouă conexiune de vacanță, ci și despre revenirea unuia dintre cele mai recunoscute numere de autobuz din Polonia.

Cursa 666 spre Hel

Istoria rutei 666 se întinde pe mulți ani. Multă vreme, o cursă operată de PKS Gdynia a legat localitatea Dębki de Hel. Numărul liniei a devenit celebru datorită unui joc de cuvinte: numele orașului sună precum cuvântul englezesc „hell” (iad), iar numărul 666 este asociat pe scară largă cu „numărul fiarei” din Biblie.

Aceste coincidențe au făcut ca linia să atragă atenția mult dincolo de regiunea Pomerania. Turiștii fotografiau autobuzele, publicau imaginile pe rețelele sociale și botezaseră cursa „autobuzul spre iad”.

Linia a funcționat spre Hel ani la rând, însă în 2023 numărul a fost schimbat în 669, în urma protestelor unor grupuri religioase. Au fost lansate petiții pe această temă, iar povestea a fost preluată inclusiv de presa străină.

FlixBus readuce la viață numărul 666

În sezonul estival 2026, numărul 666 revine. FlixBus lansează o nouă linie de lungă distanță de la Cracovia la Hel, care va trece, printre altele, prin Varșovia, Władysławowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia și Jurata.

Reprezentanții companiei nu au ascuns faptul că alegerea numărului a fost intenționată.

„E mai bine când o rută spune singură unde merge. În cazul ăsta, chiar nu mai e nimic de adăugat. Toată lumea va înțelege”, a declarat Michał Leman, directorul general al FlixBus pentru Europa de Est, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit site-ului Trójmiasto.pl.

FlixBus spre Hel: o călătorie de peste treisprezece ore

Operatorul susține totuși că nu este vorba doar de marketing. Potrivit companiei, de mai multe sezoane pasagerii caută activ legături directe spre peninsula Hel din marile orașe ale Poloniei.

Noua rută va circula zilnic pe durata verii. Plecarea din Cracovia este programată la ora 6:00 dimineața, sosirea în Varșovia în jurul orei 10:30, iar la Hel înainte de ora 20:00. Întreaga călătorie va dura aproximativ treisprezece ore.

Compania explică faptul că orarul a fost atent calculat pentru a evita cele mai mari ambuteiaje de pe drumurile de acces spre peninsula Hel – un aspect important mai ales în perioada concediilor, când trenurile și șoselele către coasta baltică funcționează la capacitate maximă.

Hel: de unde vine numele orașului baltic?

În ciuda poreclei sale ironice de „autobuz infernal”, cursa 666 nu îi va duce pe pasageri în iad, ci în orașul Hel (scris cu un singur „l”), aflat la capătul peninsulei Hel – care, la rândul ei, este denumită colocvial tot Hel. Această limbă de nisip lungă de 35 de kilometri este una dintre cele mai vizitate atracții de pe coasta baltică a Poloniei.

Numele are însă prea puține în comun cu „hell”-ul anglo-saxon și provine de fapt din limbile vechi germanice, în care cuvântul hel însemna „dună” sau colină de coastă. Pe hărțile medievale daneze, peninsula apărea sub numele de Heel (călcâi), se pare în referire la forma sa.